Адвокат: почему Верховный суд не поставил точку в кейсе Долиной

16 декабря 2025 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила все предыдущие решения по делу о продаже квартиры Долиной и полностью восстановила право собственности за предпринимательницей Полиной Лурье. Суд признал сделку законной, добровольной и осознанной, подчеркнув, что отсутствуют доказательства давления, обмана или недееспособности продавца.
Решение вступило в силу немедленно. В ближайшие дни Хамовническому суду предстоит рассмотреть встречный иск Лурье о принудительном выселении, а самой артистке отводится месяц на добровольное освобождение жилья. В противном случае — процедура выселения состоится в принудительном порядке.
Это первый, но очень важный и мощный шаг к восстановлению доверия к судебной системе. И лично я искренне надеюсь, что это не единичный случай, а действительно некая тенденция.
Адвокаты Лурье указывали, что Лариса Долина лично вела переговоры в течение полутора месяцев, самостоятельно писала расписки о получении 1 млн и 111 млн рублей. Лурье, которая нашла квартиру на ЦИАН и неоднократно ее осматривала до покупки, даже запрашивала у певицы справку из психоневрологического диспансера, но артистка отказалась предоставлять документ.
Сторона певицы, напротив, настаивала на ее полной невменяемости в момент сделки. Адвокаты Долиной утверждали, что она действовала под диктовку мошенников, будучи убеждена, что участвует в спецоперации правоохранителей. По их мнению, Лурье, имея возможность заметить неадекватность продавца, должна была предотвратить сделку. Предложение Долиной вернуть 112 миллионов рублей, но «постепенно, в течение нескольких лет», адвокаты Лурье отвергли как кабальное.
Конец «эффекту Долиной»
Еще год назад дело Долиной стало сенсацией. Суд вернул ей проданную квартиру, поверив в то, что певица находилась под «влиянием мошенников». После этого десятки бывших собственников по всей стране начали оспаривать аналогичные сделки, ставя под угрозу стабильность рынка недвижимости. Этот феномен получил название «эффект Долиной».
Теперь, по мнению Жорина, он ликвидирован. «Я думаю, что сегодняшним решением Верховного суда этот “эффект” был в значительной степени аннулирован. И это очень важно», — подчеркнул он.
Он напомнил, что Полина Лурье — не анонимный инвестор, а мать-одиночка, которая полностью легально приобрела жилье, заплатив 112 млн рублей, оформила все документы и не имела оснований сомневаться в дееспособности продавца — народной артистки и бывшего доверенного лица президента.
«Просто потому, что человек публичный, уважаемый, дееспособный — нельзя потом заявлять, что он был обманут. Особенно когда все действия были логичными, последовательными и подтверждены расписками», — пояснил адвокат.
Решение мгновенно получило поддержку в Госдуме. Депутаты от разных фракций назвали его «победой закона над произволом». Председатель комитета по делам семьи Нина Останина назвала это «общей победой».
Жорин выразил надежду, что решение Верховного суда станет ориентиром для всех нижестоящих инстанций и вернет судебную практику в русло защиты добросовестных приобретателей.
Однако по большому счету шоу Долиной не закончилось и точка еще не поставлена. Поскольку Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, оставив право собственности за покупательницей Полиной Лурье.