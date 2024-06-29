Адвокат рассказала про права отчимов и мачех в воспитании детей

«Если пасынок/падчерица попадет под качели и угодит в реанимацию, то отчим/мачеха не сможет помочь ему, поскольку его не пустят в реанимацию без сопровождения прямых родственников. В свидетельстве о рождении в графе отец/мать значится другой человек, а каких-либо документов, подтверждающих законную связь между отчимом/мачехой и пасынком/падчерицей, закон не предусматривает. Отчим/мачеха не сможет также отвести ребенка на прием к врачу, не сможет забрать из школы или лагеря, вылететь с ним к кровному родителю на отдых и так далее», — пояснила адвокат.