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Адвокат рассказала, кого могут оштрафовать за работу на дому

Работа из квартиры возможна, но только при соблюдении прав соседей и требований законодательства. В противном случае нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщила адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

Костина напомнила, что запрещено использовать жилые помещения для офисов, складов или производств, а также для содержания животных. Это правило касается и таких видов деятельности, как общепит, гостиницы, медицинские услуги и миссионерская деятельность.

«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад и т. д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует», — пояснила адвокат.

За нарушение правил использования жилых помещений, включая самовольные перепланировки, предусмотрены штрафы: от 1 до 1,5 тысяч рублей для граждан и до 3 тысяч рублей для должностных лиц, к которым относятся и предприниматели.

Однако, по словам Костиной, наименьшие проблемы могут возникнуть с такими видами деятельности, как пошив одежды на дому, бухгалтерские услуги, репетиторство, а также юридические и психологические консультации.

Принято считать, что удаленная форма работы дает больше свободы и позволяет трудиться из любой точки мира. Однако в реальности за переезд без ведома работодателя могут быть санкции, поделилась ранее эксперт.