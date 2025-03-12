Адвокат рассказала, кого могут оштрафовать за работу на дому

Костина напомнила, что запрещено использовать жилые помещения для офисов, складов или производств, а также для содержания животных. Это правило касается и таких видов деятельности, как общепит, гостиницы, медицинские услуги и миссионерская деятельность.
«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет, салон красоты, частный детский сад
За нарушение правил использования жилых помещений, включая самовольные перепланировки, предусмотрены штрафы: от 1 до 1,5 тысяч рублей для граждан и до 3 тысяч рублей для должностных лиц, к которым относятся и предприниматели.
Однако, по словам Костиной, наименьшие проблемы могут возникнуть с такими видами деятельности, как пошив одежды на дому, бухгалтерские услуги, репетиторство, а также юридические и психологические консультации.
Принято считать, что удаленная форма работы дает больше свободы и позволяет трудиться из любой точки мира. Однако в реальности за переезд без ведома работодателя могут быть санкции, поделилась ранее эксперт.