Адвокат рассказала, как узнать, прописаны ли в квартире мигранты без ведома владельца

Как рассказала NEWS.ru адвокат Екатерина Бельская, проверить число прописанных в квартире людей можно в ближайшем МФЦ, в УМВД, паспортном столе УК или ТСЖ. Также узнать эти данные можно через портал госуслуг.
Адвокат отметила, что с марта прошлого года персональные данные правообладателей доступны третьим лицам в выписке из ЕГРН только с их согласия.
Также всегда есть риск приобрести квартиру или дом с постоянными жителями. Выписать их с жилплощади будет сложно. Ранее эксперты рассказали, как не попасть под удар и что делать, если это все-таки произошло.
Айгуль Сабитова