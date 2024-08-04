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Адвокат рассказала, как узнать, прописаны ли в квартире мигранты без ведома владельца

Всегда есть риск, что в квартире без ведома хозяина могут прописать мигрантов, в том числе нелегальных. Узнать об этом можно в ряде организаций.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказала NEWS.ru адвокат Екатерина Бельская, проверить число прописанных в квартире людей можно в ближайшем МФЦ, в УМВД, паспортном столе УК или ТСЖ. Также узнать эти данные можно через портал госуслуг.

Адвокат отметила, что с марта прошлого года персональные данные правообладателей доступны третьим лицам в выписке из ЕГРН только с их согласия.

Также всегда есть риск приобрести квартиру или дом с постоянными жителями. Выписать их с жилплощади будет сложно. Ранее эксперты рассказали, как не попасть под удар и что делать, если это все-таки произошло.

Айгуль Сабитова