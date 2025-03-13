Адвокат: россиянам грозит 4 года за стикер в телеграм-канале

Адвокат напомнил, что возраст наступления как административной, так и уголовной ответственности — 16 лет. Если же стикеры с запрещенной символикой будет использовать ребенок, не достигший 16-летнего возраста, то в данном случае, по словам эксперта, будут приниматься уже иные меры, вплоть до привлечения к ответственности родителей или законных опекунов.