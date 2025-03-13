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Адвокат: россиянам грозит 4 года за стикер в телеграм-канале

Россиянам, пользующимся мессенджером Telegram, может грозить уголовная ответственность за использование стикеров с запрещенной символикой. Адвокат рассказал, в каких случаях можно угодить за решетку, а также несут ли ответственность в таких случаях несовершеннолетние.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

Россиянам может грозить административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность за отправку в мессенджере Telegram стикеров, содержащих запрещенную в стране символику. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

Парламентарий считает, что мессенджеру следует удалить все подобные изображения.

В среду, 12 марта, Зуевский районный суд Кировской области запретил два стикерпака в Telegram, которые содержали символику экстремистского характера. Поводом для рассмотрения дела послужило обращение районного прокурора по поводу выявленных в глобальной сети интернет-ресурсов с материалами, содержащими запрещенную символику и атрибутику.

Всего с начала марта судами Кировской области были запрещены 33 стикерпака. Причинами запретов послужили изображения фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, скинхедов, лидеров националистов, а также персонажей со свастикой на лбу. Также под запрет попали наборы стикеров с флагом и гербом Украины.

О том, что может грозить за отправку запрещенных стикеров, в каких случаях можно получить реальный срок, а также распространяется ли наказание на несовершеннолетних пользователей Telegram ВФокусе Mail рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«В Административном кодексе есть статья 20.3 “Публичная демонстрация нацистской символики”, она предусматривает наказание в виде штрафа до 2000 рублей, довольно щадящее наказание. Но при повторном привлечении начинает действовать уже уголовная статья 282.4, по ней наказание может составить до четырех лет лишения свободы», — сказал Аграновский.

Адвокат напомнил, что возраст наступления как административной, так и уголовной ответственности — 16 лет. Если же стикеры с запрещенной символикой будет использовать ребенок, не достигший 16-летнего возраста, то в данном случае, по словам эксперта, будут приниматься уже иные меры, вплоть до привлечения к ответственности родителей или законных опекунов.

«Ребенка могут поставить на спецучет в Комиссии по делам несовершеннолетних. Иными словами, совсем уж безнаказанным в такой ситуации человек не останется. Возможно привлечение к ответственности и родителей ребенка, но это необязательно», — добавил спикер.