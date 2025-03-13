Адвокат: россиянам грозит 4 года за стикер в телеграм-канале

Парламентарий считает, что мессенджеру следует удалить все подобные изображения.
В среду, 12 марта, Зуевский районный суд Кировской области запретил два стикерпака в Telegram, которые содержали символику экстремистского характера. Поводом для рассмотрения дела послужило обращение районного прокурора по поводу выявленных в глобальной сети интернет-ресурсов с материалами, содержащими запрещенную символику и атрибутику.
Всего с начала марта судами Кировской области были запрещены 33 стикерпака. Причинами запретов послужили изображения фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, скинхедов, лидеров националистов, а также персонажей со свастикой на лбу. Также под запрет попали наборы стикеров с флагом и гербом Украины.
О том, что может грозить за отправку запрещенных стикеров, в каких случаях можно получить реальный срок, а также распространяется ли наказание на несовершеннолетних пользователей Telegram ВФокусе Mail рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.
«В Административном кодексе есть статья 20.3 “Публичная демонстрация нацистской символики”, она предусматривает наказание в виде штрафа до 2000 рублей, довольно щадящее наказание. Но при повторном привлечении начинает действовать уже уголовная статья 282.4, по ней наказание может составить до четырех лет лишения свободы», — сказал Аграновский.
Адвокат напомнил, что возраст наступления как административной, так и уголовной ответственности — 16 лет. Если же стикеры с запрещенной символикой будет использовать ребенок, не достигший 16-летнего возраста, то в данном случае, по словам эксперта, будут приниматься уже иные меры, вплоть до привлечения к ответственности родителей или законных опекунов.
«Ребенка могут поставить на спецучет в Комиссии по делам несовершеннолетних. Иными словами, совсем уж безнаказанным в такой ситуации человек не останется. Возможно привлечение к ответственности и родителей ребенка, но это необязательно», — добавил спикер.