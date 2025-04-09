Адвокат рассказал, где будет лечиться Ефремов после выхода по УДО

Об этом журналистам рассказал адвокат актера Юрий Падалко.
«Он вернется к своей карьере в дальнейшем. Думаю, сейчас ему в московских клиниках здоровье восстановят, окажут помощь, которая необходима ему», — сказал адвокат.
По его словам, «в условиях ФСИН при всем желании оказать ту помощь, которая была нужна, невозможно». «Самое главное — легочные заболевания, чтобы они не усугублялись», — сказал адвокат.
Актер Михаил Ефремов вышел из колонии после того, как отбыл наказание за гибель водителя в результате ДТП, утром 9 апреля. В настоящее время актер едет по месту регистрации в Москву, заявил Падалко. Актера освободили «в законном порядке», уточнил юрист. Защитник артиста не стал уточнять, кто именно забрал Ефремова из колонии. Актера вывезли втайне от журналистов, собравшихся у ворот колонии в ожидании его выхода на свободу.
Ефремов теперь обязан отмечаться в правоохранительных органах, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем. В заключении актер провел около четырех с половиной лет из назначенного ему срока в восемь лет.