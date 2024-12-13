Адвокат проводницы заявил, что Твикса высадил из поезда пассажир

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/ — Записи с видеокамер показали, что кота Твикса, погибшего после высадки на мороз, вынесла не проводница, а пассажир. Об этом ТАСС сообщил адвокат проводницы Владислав Идамжапов.
«Как было объективно установлено в ходе следствия, высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона. Ранее во всех СМИ утверждалось, что именно проводница осуществила высадку кота на перрон, однако это не соответствует действительности. Проводницу обвинили в том, чего она не делала вообще», — сказал он.
Идамжапов уточнил, что уголовное дело в отношении женщины прекращено из-за отсутствия состава преступления. «Следствие установило, что отсутствует само событие преступления. С этим решением я и моя подзащитная согласны», — добавил он.
По его словам, сторона защиты представила доказательства, опровергающие виновность проводницы в жестоком обращении с животными, поскольку обязательным признаком этого преступления является цель причинить животному боль или страдания. «Все [проводница и пассажиры вагона] полагали, что кот забежал в вагон на станции “Киров-Пассажирский”. Первыми кота обнаружили пассажиры, которые начали выражать возмущение проводнице нахождением кота в вагоне без хозяина. В условиях ограниченного времени проводница взяла кота на руки и прошла по всему вагону, спросила у каждого пассажира, кому принадлежит этот кот. Это подтверждается видеозаписями из вагона», — пояснил адвокат.
Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который перевозил кота. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что кот местный и случайно забежал в вагон.
Кот ехал с сопровождающим в поезде из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам. На него был оформлен билет и все необходимые документы. В пути, пока сопровождающий спал, животное выбралось из переноски. Во время остановки кота высадили. 20 января волонтеры нашли кота мертвым. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
После инцидента в РЖД приняли решение запретить проводникам высаживать животных из поездов. В случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.