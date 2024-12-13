Адвокат проводницы заявил, что Твикса высадил из поезда пассажир

По его словам, сторона защиты представила доказательства, опровергающие виновность проводницы в жестоком обращении с животными, поскольку обязательным признаком этого преступления является цель причинить животному боль или страдания. «Все [проводница и пассажиры вагона] полагали, что кот забежал в вагон на станции “Киров-Пассажирский”. Первыми кота обнаружили пассажиры, которые начали выражать возмущение проводнице нахождением кота в вагоне без хозяина. В условиях ограниченного времени проводница взяла кота на руки и прошла по всему вагону, спросила у каждого пассажира, кому принадлежит этот кот. Это подтверждается видеозаписями из вагона», — пояснил адвокат.