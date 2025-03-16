Адвокат предостерег россиян от случайного дропперства

«Если на вашу карту поступили деньги, полученные мошенническим путем, и вы вернули их по просьбе отправителя, уголовная ответственность маловероятна, если не доказан умысел. Случайное вовлечение в мошенничество, например потеря карты без ее блокировки, также не влечет ответственности, если нет доказательств вашей осведомленности о преступлении. Однако если карта передается за вознаграждение и вы подозреваете, что она будет использована для незаконных операций, это может быть расценено как соучастие», — предупредил адвокат.