Алла Пугачева может заплатить 1,5 млрд руб. за слова о Дудаеве

Российская певица Алла Пугачева станет ответчиком в судебном иске о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллиарда рублей. Поводом послужило ее интервью, в котором она положительно отозвалась о бывшем лидере самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«С Аллы Пугачевой требуют 1,5 миллиарда рублей из-за ее интервью, в котором она восхваляла главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева», — сообщил телеграм-канал Shot.

Иск подал адвокат Александр Трещев, который расценил высказывания певицы как оскорбительные, в том числе для ветеранов боевых действий. Он заявил, что в случае успеха в суде направит все полученные средства на поддержку ветеранов, оставив себе символическую сумму в 1 рубль.

Ранее Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признанной Минюстом РФ иностранным агентом), опубликованном в Сети, подчеркнула, что не считает себя предателем России, несмотря на критику. Певица продолжает оставаться зарегистрированной в России как индивидуальный предприниматель и ведет бизнес, несмотря на длительное проживание за рубежом.

Джохар Дудаев захватил власть в Чечне в 1991 году, провозгласив ее независимость от России. Его отказ от диалога с федеральным центром и сепаратистская политика привели к началу первой чеченской войны.

По оценкам, в период его правления погибли около 10 тысяч человек, а примерно 250 тысяч жителей были вынуждены покинуть республику. В 1996 году Дудаев был ликвидирован российскими спецслужбами.

* — признана Минюстом РФ иностранным агентом