Алла Пугачева может заплатить 1,5 млрд руб. за слова о Дудаеве

Иск подал адвокат Александр Трещев, который расценил высказывания певицы как оскорбительные, в том числе для ветеранов боевых действий. Он заявил, что в случае успеха в суде направит все полученные средства на поддержку ветеранов, оставив себе символическую сумму в 1 рубль.