Алла Пугачева может заплатить 1,5 млрд руб. за слова о Дудаеве

«С Аллы Пугачевой требуют 1,5 миллиарда рублей из-за ее интервью, в котором она восхваляла главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева», — сообщил телеграм-канал Shot.
Иск подал адвокат Александр Трещев, который расценил высказывания певицы как оскорбительные, в том числе для ветеранов боевых действий. Он заявил, что в случае успеха в суде направит все полученные средства на поддержку ветеранов, оставив себе символическую сумму в 1 рубль.
Ранее Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признанной Минюстом РФ иностранным агентом), опубликованном в Сети, подчеркнула, что не считает себя предателем России, несмотря на критику. Певица продолжает оставаться зарегистрированной в России как индивидуальный предприниматель и ведет бизнес, несмотря на длительное проживание за рубежом.
По оценкам, в период его правления погибли около 10 тысяч человек, а примерно 250 тысяч жителей были вынуждены покинуть республику. В 1996 году Дудаев был ликвидирован российскими спецслужбами.
* — признана Минюстом РФ иностранным агентом