Адвокат: Адвокат: как повлиял поиск батальона «Азов»* на дело по новой статье 13.53 КоАП РФ

Однако оператор связи, название которого в материалах дела не фигурирует, воспринял такой интерес иначе и в соответствии с законодательством, передал в органы МВД данные о поисковых запросах пользователя. Эта информация стала основанием для проведения проверки и последующего допроса. В ходе осмотра смартфона фигуранта были обнаружены более 30 ссылок на запрещенный контент, а также фотографии с украинской символикой и подписки на тематические группы в соцсетях.