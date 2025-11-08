Адвокат: Адвокат: как повлиял поиск батальона «Азов»* на дело по новой статье 13.53 КоАП РФ

Первое дело
В городе Каменск-Уральский Свердловской области возбуждено первое в российской правоприменительной практике дело по статье 13.53 КоАП РФ. Этот новый административный состав, введенный летом 2025 года, предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете материалов организаций, признанных террористическими или экстремистскими. Фигурантом стал 20-летний медбрат Сергей Г.
Внимание правоохранителей молодой человек привлек после того, как сделал несколько поисковых запросов в Google о деятельности «Русского добровольческого корпуса»* и батальона «Азов»*. По словам защитника обвиняемого, адвоката Сергея Барсукова, его клиент ознакомился с несколькими статьями на эту тему случайно, без какого-либо злого умысла, просто из любопытства.
Однако оператор связи, название которого в материалах дела не фигурирует, воспринял такой интерес иначе и в соответствии с законодательством, передал в органы МВД данные о поисковых запросах пользователя. Эта информация стала основанием для проведения проверки и последующего допроса. В ходе осмотра смартфона фигуранта были обнаружены более 30 ссылок на запрещенный контент, а также фотографии с украинской символикой и подписки на тематические группы в соцсетях.
На данный момент прошли два судебных заседания. Первое, состоявшееся 6 ноября, завершилось возвращением протокола, составленного полицией, для устранения процессуальных недостатков. Ключевым недочетом, на который указал суд, стало отсутствие в материалах дела убедительных доказательств вины подсудимого. Молодой человек свою вину не признает, настаивая на отсутствии злого умысла в своих действиях.
Цифровой след
Адвокат Сергей Жорин, опираясь на свою судебную практику, считает, что история браузера сама по себе редко становится достаточным доказательством — ключевое значение имеет логическая связь между действиями пользователя.
«Косвенные доказательства сами по себе не доказывают преступления, но могут подтверждать умысел, если между ними есть логическая связь, которую следствие может представить как последовательность осознанных действий, а не случайностей», — пояснил эксперт.
Жорин приводит градацию в интерпретации цифровых следов: если однократный заход на страницу обычно считается случайностью, множественные переходы по смежной тематике, скачивание файлов и поиск инструкций могут трактоваться уже как формирование устойчивого интереса. Наличие же переписок или комментариев способно интерпретироваться как прямой умысел или подготовка.
Адвокат ссылается на Постановление Пленума ВС РФ № 11, которое прямо указывает, что «умысел не может быть установлен исходя только из предположений». «Одного факта поиска или чтения недостаточно. Следствию необходимо доказать осознанность, повторяемость и конкретную цель», — добавил он.
Прямой нормы, считающей подписку на какую-то группу правонарушением, в российском законодательстве пока нет. По словам юриста, закон предусматривает ответственность лишь за активные действия.
«“Молчаливая подписка” — это пассивное потребление контента, а не деятельность», — разъясняет адвокат. Однако на практике именно подписка часто становится элементом обвинения, когда сочетается с другими действиями — репостами, комментариями или целенаправленными поисковыми запросами. Жорин напоминает, что незнание о запрете организации не освобождает от ответственности за активные действия с ее материалами.
«Оператор связи передает метаданные по запросу правоохранителей. Эти данные становятся поводом для проверки, затем следует ходатайство о обыске, и суд, как правило, его удовлетворяет», — подчеркнул он.
Таким образом, один незначительный эпизод — например, переход по ссылке — может открыть доступ ко всей личной информации пользователя: перепискам, фотографиям и другим конфиденциальным данным. Хотя такой подход формально противоречит принципу соразмерности, он активно применяется в судебной практике.
*Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.