Адвокат оценил шансы Лурье добиться возмещения ущерба от Долиной

По словам юриста, риски в таких ситуациях должен нести либо сам продавец, ставший жертвой обмана, либо государство, но не добросовестный покупатель. В противном случае, как считает Жорин, открывается простор для злоупотреблений, когда недобросовестные продавцы могут через суд возвращать себе жильё без возврата денег.
Напомним, что летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. После того как Долина через суд вернула себе квартиру, признав сделку недействительной, покупательница Полина Лурье (34 года) осталась и без жилья, и без денег. Эта история, известная как «схема Долиной», стала главным скандалом года.