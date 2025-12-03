Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат оценил шансы Лурье добиться возмещения ущерба от Долиной

Шансы покупательницы квартиры Ларисы Долиной взыскать деньги с мошенников, обманувших певицу, оцениваются как крайне низкие. Об этом «Ленте.ру» заявил адвокат Сергей Жорин, объяснив, что в подобных делах аферистов либо не находят, либо решения суда годами не исполняются.

Источник: РИА "Новости"

По словам юриста, риски в таких ситуациях должен нести либо сам продавец, ставший жертвой обмана, либо государство, но не добросовестный покупатель. В противном случае, как считает Жорин, открывается простор для злоупотреблений, когда недобросовестные продавцы могут через суд возвращать себе жильё без возврата денег.

Напомним, что летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. После того как Долина через суд вернула себе квартиру, признав сделку недействительной, покупательница Полина Лурье (34 года) осталась и без жилья, и без денег. Эта история, известная как «схема Долиной», стала главным скандалом года.