Адвокат оценил шансы Лурье добиться возмещения ущерба от Долиной

Напомним, что летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшись на уловки мошенников, передала им вырученные средства после продажи квартиры. После того как Долина через суд вернула себе квартиру, признав сделку недействительной, покупательница Полина Лурье (34 года) осталась и без жилья, и без денег. Эта история, известная как «схема Долиной», стала главным скандалом года.