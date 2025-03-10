Адвокат объяснила преимущества брачного договора

Она привела распространенный пример: квартира, которая принадлежала супруге до брака, может быть продана во время совместной жизни для покупки более просторного жилья. Если брак будет расторгнут, эта квартира делится между супругами пополам. Однако, если был заключен брачный договор, можно заранее определить, что право собственности на эту квартиру остается только за одним из супругов, если второй согласен с этим.