Адвокат объяснила преимущества брачного договора

По словам эксперта, важно помнить, что в семье не имеет значения, кто из супругов зарабатывает деньги, а кто занимается домашними делами. В случае развода все имущество делится пополам. Чтобы изменить этот режим собственности, стоит составить брачный договор и заверить его у нотариуса.
«Хотите минимизировать конфликтные ситуации? Прислушайтесь к главному совету практикующего адвоката: без брачного договора не рекомендую вкладывать или трансформировать личное имущество (то, что было у каждого из супругов до регистрации брака) в совместно нажитое», — подчеркнула Кузьминова.
Она привела распространенный пример: квартира, которая принадлежала супруге до брака, может быть продана во время совместной жизни для покупки более просторного жилья. Если брак будет расторгнут, эта квартира делится между супругами пополам. Однако, если был заключен брачный договор, можно заранее определить, что право собственности на эту квартиру остается только за одним из супругов, если второй согласен с этим.
Кузьминова отметила, что до недавнего времени брачный договор воспринимался как инструмент защиты супруга, не имеющего собственного дохода. Однако в 2023 и 2024 годах ситуация меняется. Теперь продуманный брачный договор рассматривается как современный механизм, который защищает права обоих супругов, особенно в условиях растущих случаев банкротства физических лиц.
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