Адвокат объяснила особенности распределения долгов после развода супругов

«Однако, исходя из судебной практики, долг может быть признан общим, если он возник по согласию обоих супругов в интересах семьи (получение одобрения от другого супруга при заключении договора или заключение совместного договора, по которому супруги становятся должниками). Или, например, если имущество, приобретенное по обязательству, по которому возник долг, стало общей собственностью. В таком случае супруг может заявить требование о признании этого долга общим», — обратила внимание Данильченко.