Адвокат объяснила особенности распределения долгов после развода супругов

«Согласно семейному законодательству, общие долги супругов распределяются между ними пропорционально присужденным им долям в общем имуществе. Супруги имеют право распределять такие долги как в рамках брачного союза, так и после его прекращения, будь то независимо от процедуры раздела совместно нажитого имущества или в рамках этой процедуры», — объяснила эксперт.
В то же время она уточнила, что личные обязательства каждого из супругов не подлежат разделу. Появление долгового обязательства у одного из супругов во время брака не означает, что другой супруг автоматически несет ответственность за возврат займа.
В семейном законодательстве понятие общего долга отсутствует, добавила адвокат.
«Однако, исходя из судебной практики, долг может быть признан общим, если он возник по согласию обоих супругов в интересах семьи (получение одобрения от другого супруга при заключении договора или заключение совместного договора, по которому супруги становятся должниками). Или, например, если имущество, приобретенное по обязательству, по которому возник долг, стало общей собственностью. В таком случае супруг может заявить требование о признании этого долга общим», — обратила внимание Данильченко.
Эксперт также отметила, что доказывать наличие указанных обстоятельств необходимо стороне, претендующей на распределение долга.
Ранее, 12 января, генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал «Известиям», что медиация при разводе — эффективный механизм, позволяющий урегулировать споры с минимальными затратами времени, средств и эмоциональных ресурсов. Это правовой инструмент, регулируемый федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника».