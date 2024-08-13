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Адвокат объяснила, может ли ребенок прилететь в Россию из Турции без родителей

Можно ли отправить несовершеннолетнего ребенка из Турции домой в Россию на самолете без родителей? На этот вопрос ответила адвокат по семейным и наследственным спорам Ирина Дементьевская.

Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что зачастую авиакомпании не дают возможности оформить на сайте билет на ребенка отдельным бронированием. В связи с этим для процедуры нужно будет связаться с контактным центром перевозчика. Конкретный порядок и правила оформления билетов лучше уточнять непосредственно у компании, добавила адвокат.

По ее словам, на границе проблем возникнуть не должно. Гражданин России не может быть лишен права на въезд в нее. Чтобы несовершеннолетнему российскому гражданину въехать в РФ, какого-либо согласия от родителей не требуется.

Интересно, что в последнее время самолеты чаще попадают в зоны штормов. Ранее эксперты объяснили, с чем это связано.

Айгуль Сабитова