Адвокат объяснила, может ли ребенок прилететь в Россию из Турции без родителей

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что зачастую авиакомпании не дают возможности оформить на сайте билет на ребенка отдельным бронированием. В связи с этим для процедуры нужно будет связаться с контактным центром перевозчика. Конкретный порядок и правила оформления билетов лучше уточнять непосредственно у компании, добавила адвокат.