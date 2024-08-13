Адвокат объяснила, может ли ребенок прилететь в Россию из Турции без родителей

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что зачастую авиакомпании не дают возможности оформить на сайте билет на ребенка отдельным бронированием. В связи с этим для процедуры нужно будет связаться с контактным центром перевозчика. Конкретный порядок и правила оформления билетов лучше уточнять непосредственно у компании, добавила адвокат.
По ее словам, на границе проблем возникнуть не должно. Гражданин России не может быть лишен права на въезд в нее. Чтобы несовершеннолетнему российскому гражданину въехать в РФ, какого-либо согласия от родителей не требуется.
Интересно, что в последнее время самолеты чаще попадают в зоны штормов. Ранее эксперты объяснили, с чем это связано.
Айгуль Сабитова