Адвокат объяснил, что делать, если мошенники взяли на вас кредит

«Для этого, не следует оставлять свой паспорт в залог в сервисах, службах проката и так далее. Если паспорт утерян, в кратчайшие сроки обратитесь в полицию и заявите об этом. Когда вы собираетесь ввести на сайте личные данные, необходимо убедиться, что в адресной строке есть изображение закрытого замка. Никогда не при каких обстоятельствах не сообщайте полученный по смс код, будь то от банка или от сервиса Госуслуги. В настоящее время наметилась положительная тенденция того, что суды все чаще встают на сторону граждан при подобных спорах с финансовыми организациями», — резюмировал адвокат.