Адвокат объяснил, что будет, если вы случайно забудете оплатить товар в магазине

Посещая магазины, кассы самообслуживания, складывая товары в тележки и корзинки, люди иногда могут машинально убрать товар, который в корзине уже не помещается, в сумку и забывают оплатить его на кассе.
Заметив это, сотрудники магазина либо охрана, заметив это, могут вызвать полицию, которая посадит «вора» за решетку. Подчас не спасает даже то, что человек готов оплатить забытый товар сразу на месте.
«В такой ситуации формальные признаки правонарушения, конечно же, есть, а все аргументы, вроде “извините, я не специально”, “я забыл, что взял”, “не помню, как это у меня оказалось” могут восприниматься как попытка уйти от заслуженного наказания», — говорит адвокат.
Однако есть минимальные пороги, с которых наступает административная или уголовная ответственность. При этом как по статье 158 УК РФ, так и по статье 7.27 КоАП РФ, деяние может быть совершено только с прямым умыслом.
Только прямой умысел на совершение данного действия или, простыми словами, желание похитить — в противном случае состав не может быть образован и ответственность не наступает.
«Но вот доказать факт отсутствия умысла — и есть самое сложное и спорное в данной категории дел», — объясняет эксперт.
Так, чтобы защитить себя от безосновательных подозрений, можно сослаться на записи камер видеонаблюдения, по которым, например, видно, что вы не раз подбираете выпадающий постоянно из тележки товар, а потом, устав с этим бороться, просто кладете его в сумку, где и забываете.
По словам Александра Шиманского, ситуации могут быть самые разные, но самое главное — это доказать отсутствие умысла, и тем самым избежать ответственности.
Если доказать отсутствие умысла на уклонение от оплаты товара у вас не получится, то ваши действия могут представлять из себя административное правонарушение и быть квалифицированы по ст. 7.27 КоАП РФ, как мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты.
Статья же 158 Уголовного кодекса РФ квалифицирует такое деяние как кража (тайное хищение), однако уголовная ответственность наступает в том случае, если сумма краденного имущества превышает 2 500 рублей.
C данного порога, по словам эксперта, речь уже идет не об административной, а об уголовной ответственности, и санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Привлечь же забывчивого покупателя, не оплатившего пачку соли стоимостью 50 рублей или упаковку жевательной резинки за 300 рублей, к уголовной ответственности будет невозможно, уточняет адвокат.
Доказать свою оплошность или просто забывчивость будет проще, если при этом вы, например, оплатили покупки на значительную сумму и можете доказать, что деньги у вас есть, а вот смысла воровать нету никакого. Или, если вы, обнаружив, выйдя из магазина неоплаченный товар, вернетесь для его оплаты. В противном случае, по видеокамерам вас могут объявить в розыск, вывесить на входе ваше фото с указанием, что вы воришка.
«Иными словами, если вы не примете мер для доказательства своей невиновности в попытке пронести товар мимо кассы без его оплаты, ваши действия будут расценены как умышленные, направленные на хищение чужого имущества. В итоге вы получите массу проблем на ровном месте и ничем хорошим это не закончится», — объяснил Александр Шиманский.