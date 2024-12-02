Адвокат объяснил, что будет, если вы случайно забудете оплатить товар в магазине

C данного порога, по словам эксперта, речь уже идет не об административной, а об уголовной ответственности, и санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.