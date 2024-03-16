Адвокат назвала запрещающие расторжение брака условия

Если муж и жена выражают взаимное согласие на расторжение брака и не имеют общих несовершеннолетних детей, они могут развестись в органах ЗАГСа или МФЦ, рассказала адвокат. Кроме того, вариант расторжения брака через ЗАГС возможен по заявлению одного из супругов независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.