Адвокат назвал подделкой скриншоты по первому делу о поиске экстремизма

СМИ опубликовали скриншоты якобы из браузера жителя Урала, которого судят по первому в России делу о поиске экстремизма. Адвокат мужчины Сергей Барсуков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что материалы не относятся к его подзащитному.

Источник: Freepik

«Нет, материалы не имеют отношения к моему подзащитному — это блеф. Это невозможно [чтобы у журналистов оказался его телефон]. Они лгут, так и напишите. Нет, [это не его телефон]», — сказал Барсуков.

До этого издание «Осторожно, новости» сообщило о первом в России деле за поиск экстремистской информации. Закон вступил в силу 1 сентября. Данные о поиске запрещенной информации сотовый оператор передал в ФСБ.

В отношении 20-летнего сотрудника медучреждения составили протокол о поиске «заведомо экстремистских материалов». По словам его адвоката Сергея Барсукова, молодой человек из Свердловской области с утра ехал в автобусе, наткнулся на статьи об «Азове» и «РДК» и прочел их. Оператор передал данные в ФСБ и мужчину вызвали на опрос.

Позже издание Baza выложило фотографии экрана телефона, якобы принадлежащего подзащитному Сергея Барсукова. На снимке можно увидеть поисковые запросы «Азов бригада» и «РДК» в истории браузера. В публикации утверждается, что мужчина «подписан на проукраинские паблики». Источник информации в посте не указан.

