Адвокат: КС РФ открыл путь к отмене любых оправдательных приговоров, вынесенных присяжными

Позиция Конституционного суда
История началась, когда судья распустил коллегию присяжных после появления в интернете информации о том, что они готовят оправдательный вердикт. Судья посчитал, что это нарушило тайну совещания и лишило коллегию беспристрастности, поэтому вердикт был признан несостоявшимся. Дело передали новому составу присяжных — и они признали подсудимого виновным. Осужденный попытался обжаловать действия судьи в Конституционном суде, но тот не нашел оснований для отмены.
В своем определении Конституционный суд указал, что нарушение тайны совещания ставит под сомнение объективность присяжных и справедливость вердикта, поэтому судья обязан реагировать на такие факты. Согласно выводам Конституционного суда, роспуск коллегии и новое рассмотрение дела не нарушают права обвиняемого, а, напротив, служат восстановлению законности и чистоты судопроизводства.
В России суды присяжных рассматривают крайне малую долю от общего числа уголовных дел — менее 0,4%. Это обусловлено тем, что присяжные собираются только по ходатайству обвиняемого и по ограниченному перечню тяжких преступлений (в основном убийства и особо тяжкие преступления по УК РФ).
Дорога к «обнулению» вердикта
В разговоре с ВФокусе Mail советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Насонов прокомментировал ситуацию.
Когда речь идет о нарушении тайны совещания, необходимо абсолютно однозначно установить, кто, когда и где эту тайну нарушил. Вывод о нарушении должен быть безусловным и не вызывать никаких сомнений. Именно поэтому этот вопрос является апелляционным основанием — апелляция обладает гораздо большими возможностями для проверки: она может вызвать присяжных, опросить их, исследовать интернет-страницы, установить источник утечки и круг лиц, имевших к нему доступ. Это сложная и объемная работа, но она выполнима, — пояснил эксперт.
Особую тревогу Насонов выразил в связи с тем, что в рассмотренном КС деле информация об оправдательном вердикте появилась в интернете, однако судья без проверки сразу распустил коллегию. Адвокат напомнил, что присяжные ежегодно оправдывают 20−25% подсудимых, то есть примерно каждого четвертого, и созданный механизм дает возможность «обнулить» любой оправдательный вердикт.
Он привел простой сценарий злоупотребления: накануне провозглашения любой заинтересованный (потерпевший или иное лицо) может анонимно разместить в соцсетях сообщение о якобы принятом оправдании. Если следовать логике КС, этого достаточно для роспуска коллегии без дальнейших доказательств. Насонов назвал это «идеальным инструментом аннулирования неугодных решений».
Адвокат подчеркнул, что УПК РФ предусматривает только два случая законного роспуска коллегии: тенденциозность состава на стадии формирования (ст. 330) и несогласие судьи с обвинительным вердиктом по убеждению в невиновности подсудимого (ч. 5 ст. 348). Все остальные случаи, включая нарушение тайны отдельным присяжным, должны решаться путем персонального отстранения (ч. 4 ст. 333 УПК).