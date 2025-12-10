Адвокат: КС РФ открыл путь к отмене любых оправдательных приговоров, вынесенных присяжными

Когда речь идет о нарушении тайны совещания, необходимо абсолютно однозначно установить, кто, когда и где эту тайну нарушил. Вывод о нарушении должен быть безусловным и не вызывать никаких сомнений. Именно поэтому этот вопрос является апелляционным основанием — апелляция обладает гораздо большими возможностями для проверки: она может вызвать присяжных, опросить их, исследовать интернет-страницы, установить источник утечки и круг лиц, имевших к нему доступ. Это сложная и объемная работа, но она выполнима, — пояснил эксперт.