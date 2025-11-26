Адвокат: из-за пробелов в законе рехабы для подростков годами избегают проверок

Фиктивные договоры и пытки
В подмосковном Дедовске с августа по ноябрь 2025 года действовал частный реабилитационный центр для подростков, где под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимостей систематически применялись пытки и избиения к пациентам. Родители платили по 150 тысяч рублей в месяц за обещанную психологическую помощь, однако вместо терапии детей ожидало насилие и жестокое обращение.
Следственный комитет установил, что 24 подростка в возрасте от 11 до 17 лет подвергались систематическим истязаниям — их избивали, заставляли есть собачий корм, связывали и держали в запертых помещениях с решетками на окнах. В результате произвола 16-летний Роман оказался в реанимации с многочисленными травмами и сепсисом — две недели мальчик лежал без медицинской помощи, что привело к отказу почек. Сейчас подросток находится в коме на аппарате ИВЛ.
Прокуратура Московской области освободила 22 ребенка, часть из которых передана родителям, остальные размещены в семейном центре. Администратор центра Виталий Балабриков арестован, 18-летняя соучастница ожидает суда. По данным источников, организатор сети — 30-летняя Анна Хоботова — смогла скрыться от правосудия.
Примечательно, что Хоботова ранее позиционировала себя как правозащитница и основатель благотворительного центра «Цветы жизни». На ее официальном сайте — фотографии улыбающихся детей и восторженные отзывы родителей, однако реальная деятельность оказалась связана с систематическими нарушениями прав несовершеннолетних. Параллельно с дедовским центром правоохранители обнаружили аналогичное учреждение под Дмитровом с идентичными методами «воспитания».
Серая зона
В разговоре с ВФокусе Mail адвокат Сергей Жорин отметил, что на сегодняшний день в России отсутствует отдельное законодательство, регулирующее сферу реабилитационных центров для трудных подростков. Эта сфера живет на стыке сразу нескольких правовых режимов — медицинского, социального, образовательного и надзорного.
Если учреждение заявляет о медицинской помощи, то это подпадает под лицензируемую медицинскую деятельность. При оказании социальных услуг несовершеннолетним применяется закон о социальном обслуживании и региональные стандарты. Если же заявлена психолого-педагогическая коррекция, то действует закон об образовании. В случаях круглосуточного пребывания детей дополнительно подключаются нормы о контроле условий проживания несовершеннолетних со стороны органов опеки и прокуратуры.
«На практике многие рехабы сознательно маскируются: пишут “консультирование”, “психологическая помощь”, “лагерь”, “центр досуга” — чтобы уйти от лицензирования. Это и создает серую зону», — пояснил адвокат.
Эксперт объяснил, что контроль распределен между Роспотребнадзором, Росздравнадзором, органами опеки и прокуратурой.
«Проблема в том, что ведомства проверяют только формально объявленные виды деятельности. Если на вывеске “консультационный центр”, а по факту — полукамера содержания подростков, проверки идут по верхам. А тяжелые случаи вскрываются уже в больницах», — добавил он.
Жорин выделил основные лазейки, используемые такими учреждениями: работа по договорам оказания услуг без указания реального содержания, отсутствие четкой категории учреждения и слабая межведомственная координация. «Дети поступают в больницы под формулировками “несчастный случай”, “обострение хронических проблем”, без автоматической передачи данных в опеку или СК. Это дает преступникам пространство: пока кто-то не напишет заявление или не случится резонанс, проверки никто не инициирует», — уверен юрист.
Жорин рекомендует родителям проводить тщательную проверку документов реабилитационных центров, запрашивать лицензии, устав учреждения и документы, подтверждающие квалификацию сотрудников. При этом он категорично заявляет, что отказ центра предоставить документы или предложение псевдолицензий должны стать однозначным сигналом для прекращения любых переговоров.
Для того чтобы такие ситуации впредь не повторялись, адвокат предлагает ввести обязательное лицензирование для всех учреждений с круглосуточным пребыванием детей, исключив возможность использования расплывчатых формулировок для ухода от контроля. Также он настаивает на создании единого государственного реестра частных центров. Ключевой мерой реформы Жорин называет установление уголовной ответственности за осуществление деятельности по «коррекции поведения» без соответствующей лицензии, если это привело к причинению вреда здоровью, а также законодательное определение четкой правовой категории таких центров для полного устранения существующих правовых пробелов.