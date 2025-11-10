Адвокат: что грозит пенсионерке, толкнувшей девочку на рельсы

По его мнению, переквалификация на менее тяжкую статью возможна лишь в двух случаях: при установлении невменяемости подзащитной или доказательстве отсутствия умысла. Особую роль в определении направленности действий будут играть свидетельские показания: если они подтвердят осознанный и целенаправленный характер действий пенсионерки, это усилит позицию обвинения, тогда как свидетельства о хаотичных, нескоординированных движениях могут стать основанием для смягчения позиции защиты.