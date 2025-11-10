Популярные темы
Адвокат: что грозит пенсионерке, толкнувшей девочку на рельсы

Камера наблюдения на станции метро «Таганская» зафиксировала момент, как пенсионерка из Краснодара толкнула 13-летнюю школьницу на рельсы за секунды до прибытия поезда. Подростка спасла лишь быстрая реакция родителей, сумевших вытащить дочь из-под опасной зоны. Адвокат Сергей Жорин специально для ВФокусе Mail объяснил, почему исход уголовного дела будет зависеть от судебно-психиатрической экспертизы, и может ли возраст обвиняемой смягчить приговор.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

У всех на виду

10 ноября 2025 года на платформе станции метро «Таганская» в Москве произошло чрезвычайное происшествие, едва не закончившееся трагедией. Группа пассажиров, среди которых находилась 13-летняя девочка в светлой куртке, ожидала поезд. Подросток стояла у края платформы рядом с родителями.

Внезапно 64-летняя женщина, жительница Краснодара, намеренно толкнула школьницу на рельсы. Пострадавшая упала между путями в непосредственной близости от контактного рельса, находящегося под напряжением. Родители мгновенно отреагировали и успели вытащить дочь на платформу буквально за секунды до приближения состава.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила случившееся и опубликовала видеозапись инцидента. На записи видно, как пенсионерка целенаправленно совершает опасные действия.

В ходе допроса женщина объяснила свой поступок тем, что девочка громко смеялась и глазела на нее, что она восприняла как личное оскорбление в свой адрес. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

Все решит экспертиза

По словам адвоката Сергея Жорина, судебно-психиатрическая экспертиза в таких случаях проводится на раннем этапе и имеет определяющее значение для всего процесса.

«От ее результата зависит многое: была ли обвиняемая вменяема, осознавала ли характер своих действий и могла ли ими руководить», — подчеркнул адвокат, отметив, что это не формальность, а ключевой этап установления оснований для дальнейшего рассмотрения дела.

Жорин указал, что возраст и состояние здоровья пенсионерки могут учитываться при избрании меры пресечения, поэтому «защита вправе ходатайствовать о домашнем аресте или иной мере, не связанной с содержанием под стражей».

Однако в делах такой тяжести суды обычно склоняются к строгим мерам, особенно при внезапном и немотивированном характере действий. Среди смягчающих обстоятельств адвокат выделил возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и отсутствие судимостей, особо отметив, что «при установлении невменяемости вопрос смещается из плоскости наказания в плоскость медицинских мер».

Жорин подчеркнул, что отсутствие реального тяжкого вреда здоровью потерпевшей не влияет на юридическую оценку содеянного. «То, что девочка не пострадала тяжело, не отменяет квалификации дела как “покушение”», — разъяснил адвокат, указав, что уголовное право учитывает в первую очередь направленность умысла и реальную опасность действий, а не только их фактические последствия.

По его мнению, переквалификация на менее тяжкую статью возможна лишь в двух случаях: при установлении невменяемости подзащитной или доказательстве отсутствия умысла. Особую роль в определении направленности действий будут играть свидетельские показания: если они подтвердят осознанный и целенаправленный характер действий пенсионерки, это усилит позицию обвинения, тогда как свидетельства о хаотичных, нескоординированных движениях могут стать основанием для смягчения позиции защиты.