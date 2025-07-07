Юрист: что грозит водителю автобуса, который поднял руку на школьницу

Вечером 4 июля в автобусе № 13, следовавшем через деревню Юрятино, 14-летняя пассажирка не смогла предъявить электронный чек об оплате проезда из-за сбоя мобильного интернета в регионе. Водитель, не вникая в обстоятельства, моментально перешел к агрессии: он кричал, разбил телефон девочки, вырвал ей клок волос и силой вытолкал из салона на улицу. Пострадавшая получила сотрясение мозга и гематомы на лице, сейчас она находится в больнице. Кадры их перепалки девочка успела записать на телефон. Родители школьницы обратились в полицию, а история быстро привлекла внимание региональных СМИ.