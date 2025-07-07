Юрист: что грозит водителю автобуса, который поднял руку на школьницу

Шокирующий инцидент в Ржеве: избиение школьницы водителем
Вечером 4 июля в автобусе № 13, следовавшем через деревню Юрятино, 14-летняя пассажирка не смогла предъявить электронный чек об оплате проезда из-за сбоя мобильного интернета в регионе. Водитель, не вникая в обстоятельства, моментально перешел к агрессии: он кричал, разбил телефон девочки, вырвал ей клок волос и силой вытолкал из салона на улицу. Пострадавшая получила сотрясение мозга и гематомы на лице, сейчас она находится в больнице. Кадры их перепалки девочка успела записать на телефон. Родители школьницы обратились в полицию, а история быстро привлекла внимание региональных СМИ.
С учетом того, что преступление было совершено в отношении несовершеннолетней, что будет расценено как отягчающее обстоятельство, водителю грозит до пяти лет лишения свободы по совокупности статей 115 и 213 УК РФ. При этом реальный срок представляется весьма вероятным, учитывая общественный резонанс и тяжесть последствий для потерпевшей, предположил адвокат.
Кроме того, Зутиков указывает на гражданско-правовые аспекты дела. Семья пострадавшей имеет право требовать компенсацию за нанесенный ущерб, включая расходы на лечение и моральный вред. «В судебном порядке можно взыскать средства на восстановление здоровья девочки, а также компенсацию за пережитый стресс», — поясняет адвокат. Юрист также отмечает, что факт отключения мобильного интернета в регионе не может служить оправданием для действий водителя, так как это не дает права применять силу.
Проблемы контроля
Инцидент в Ржеве обнажил системные проблемы в работе общественного транспорта. По мнению Зутикова, перевозчики обязаны не только тщательно отбирать сотрудников, но и регулярно проводить с ними инструктажи по этике общения с пассажирами. «Водитель — это лицо компании, и его поведение напрямую влияет на репутацию перевозчика. В данном случае должен быть рассмотрен вопрос о расторжении трудового договора с виновным», — считает адвокат.
Общественность требует не только наказания водителя, но и внедрения мер, которые предотвратят подобные случаи в будущем. Среди предложений — обязательное оснащение автобусов камерами видеонаблюдения, усиление контроля за поведением водителей и проведение тренингов по управлению конфликтами. «Безопасность пассажиров, особенно детей, должна быть приоритетом. Перевозчики обязаны гарантировать, что их сотрудники не представляют угрозы», — добавляет Зутиков.
Случай в Юрятино стал поводом для широкой дискуссии о культуре общения в общественном транспорте и ответственности перевозчиков. В социальных сетях жители Ржева и Тверской области делятся историями о грубом поведении водителей, подчеркивая, что проблема носит системный характер. Родители школьников выражают обеспокоенность безопасностью детей, которые ежедневно пользуются автобусами для поездок в школу или домой.
Местные власти уже заявили о намерении провести проверку в транспортной компании, обслуживающей маршрут № 13. Вопрос о том, какие меры будут приняты для предотвращения подобных инцидентов, остается открытым.
Не первый случай
Из-за участившихся случаев неадекватного поведения водителей общественного транспорта в 2021 году Госдума даже приняла отдельный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых за неоплату проезда.
Несмотря на это, такие инциденты продолжают происходить. В Татарске в ноябре 2022 года водитель маршрутки высадил 12-летнего мальчика в незнакомом месте в 30-градусный мороз. Ребенок добирался домой пешком, что вызвало возмущение общественности. Следственный комитет организовал доследственную проверку, рассматривая вопрос о возбуждении уголовного дела, но продолжения эта история не получила.
Дарья Баева