Адреналин и гордость. Пять признаков мужского шопоголизма

Исследователь Браун Мпинганриа в 2014 году выяснил, что мужчинам нравятся больше утилитарные покупки, тогда как женщины чаще заказывают что-то, чтобы порадовать себя. Он сообщил, что 72% представителей сильного пола решают купить гаджет или инструмент после изучения его характеристик и преимуществ, даже если это не вещь первой необходимости. В связи с этим маркетологи делают акцент на полезных свойствах и выгоде покупки. Чтобы не попасться на это, важно перед заказом и оплатой решить, действительно ли сейчас нужна эта вещь.