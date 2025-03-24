Адреналин и гордость. Пять признаков мужского шопоголизма

Что такое шопоголизм
Психолог Анастасия Ивкина в разговоре с Men Today объяснила, что шопоголизм — это зависимость, для которой характерно неконтролируемое желание совершать покупки. Диагноз «ониомания» в 1915 году впервые назвал немецкий психиатр Эмиль Крепелин. Он сравнил шопоголизм с поведением алкоголиков и наркозависимых. Сначала вещь приносит радость, а потом превращается в навязчивую потребность, ведущую то к эйфории, то к разочарованию.
Особенности мужского шопоголизма
В исследованиях обычно сообщается, что женщины чаще мужчин совершают покупки, даже онлайн. Времени на шопинг у покупательниц тоже уходит больше. Но, если говорить о расходах, мужчины могут потратить гораздо больше, чем представительницы прекрасного пола. Например, в США во время опроса аналитики выяснили, что средняя сумма мужской покупки составляет 105,35 доллара. Средний показатель для женщин же составляет 70,97 доллара.
Кроме того, исследование, проведенное в Индонезии, показало, что товары, которые приобретают мужчины, чаще всего стоят дороже тех, что выбирают покупательницы. Вместе с тем мужскую зависимость от магазинов бывает труднее заметить и признать, ведь, казалось бы, покупок не так много.
Признаки мужского шопоголизма
Механизм зависимости нужен нашей психике для двух основных целей: не сталкиваться с каким-то неприятным чувством и ощутить приятное. Мужчины, как правило, хотят почувствовать ценность своего труда, власть и успех, подтвердить свой статус и улучшить качество жизни.
К тревожным сигналам Анастасия Ивкина относит следующие признаки.
1. Без покупок вы не чувствуете ценность своих усилий и достижений в жизни. Подумайте, как вы понимаете и чувствуете, что вы молодец, всегда ли вам для этого нужно положить в корзину какой-то товар или у вас есть другие способы поддерживать мотивацию.
2. Вы чувствуете прилив адреналина при покупке. Вам кажется, что покупка новых часов или машины даст какое-то яркое чувство — например, вас станут больше уважать, вы почувствуете гордость.
3. Вы ощущаете невыносимое разочарование, грусть и сильную апатию, если не можете что-то купить. Это мешает вам жить и быть продуктивными.
4. Чувство гордости и собственной ценности проходят вскоре после покупки. Вы снова возвращаетесь в состояние недостаточности. Причем иногда люди винят и стыдят себя за траты.
5. Любой новый технологический обзор заставляет вас покупать все более современные гаджеты. Даже если прошлый вы купили недавно и он хорошо работает.
Если у вас есть хотя бы один-два признака из этого списка, стоит задуматься о своем состоянии и обратиться к специалисту.
Как маркетплейсы управляют желанием купить
Они активно используют знания психологии потребителей, чтобы у мужчин появилась привычка к покупкам. Психолог назвала четыре механизма.
Практичность — как главный аргумент
Исследователь Браун Мпинганриа в 2014 году выяснил, что мужчинам нравятся больше утилитарные покупки, тогда как женщины чаще заказывают что-то, чтобы порадовать себя. Он сообщил, что 72% представителей сильного пола решают купить гаджет или инструмент после изучения его характеристик и преимуществ, даже если это не вещь первой необходимости. В связи с этим маркетологи делают акцент на полезных свойствах и выгоде покупки. Чтобы не попасться на это, важно перед заказом и оплатой решить, действительно ли сейчас нужна эта вещь.
Доверие обзорам
Мужчины чаще приобретают технику, автозапчасти и товары для ремонта. Зная это и то, что сильный пол реже читает отзывы, маркетологи онлайн-площадок продают мужские товары опосредовано. В частности, с помощью тематических статей и видеообзоров. Таким образом, если вы ищете какой-то товар, проверяйте информацию в проверенных источниках.
Ориентация не на скидки, а на события
При шопинге мужчинам важнее комфорт и простота получения товара, чем выгода. Они реже ждут сезона скидок или «Черной пятницы». Поэтому, продавая мужчинам, маркетологи могут добавлять дополнительные платные сервисы, быструю доставку и персонализированные подборки. В этом случае важно решить, действительно ли в данном случае эта функция стоит переплаты.
Манипуляция страхом «не успеть»
Сейчас продавцы активно используют FOMO, или синдром упущенной выгоды. Это настоящая болезнь 21 века. Причем мужчины ощущают ее более остро — сказывается чувство конкуренции. В связи с этим маркетологи подчеркивают в описаниях и заголовках, что товар «самый технологичный». Они указывают, что самые выгодные скидки «только сегодня». Так после покупки вы будете чувствовать, что это была выгодная сделка.
Конечно, без покупок обойтись совсем нельзя, но нужно помнить про чувство меры. Если покупки — ваш единственный способ «поощрить» себя или они становятся бесконтрольными, нужно задуматься о причинах. Прислушивайтесь к своим эмоциям и не позволяйте маркетплейсам решать за вас, что вам нужно. Если вам кажется, что у вас зависимость, не стесняйтесь обратиться к психологу.
Кстати, в России участились случаи разводов из-за неконтролируемых покупок на маркетплейсах. Одного из супругов раздражает онлайн-шопоголизм второй половинки из-за ряда проблем. Как можно помочь любимому человеку избавиться от привычки нажимать на «заказать» и «оплатить», объяснила психолог, сексолог Мария Дегтярева.