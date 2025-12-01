Адмирал НАТО призвал ответить на удары Украины по танкерам

Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, был поврежден вторым, это произошло в 35 милях от берегов Турции. Официально сообщалось, что на оба судна оказали «внешнее воздействие».