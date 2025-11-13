Администрация Трампа сделала рак и ожирение причинами отказа в визах

С момента возвращения в Белый дом Трамп ужесточает иммиграционную политику, в том числе правила выдачи виз. С сентября заявители могут подавать документы на получение виз в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания. Граждане государств, где американские посольства и консульства не выдают визы, могут подать документы только в определенных городах. В частности, документы у граждан России примут только американские диппредставительства в Астане или Варшаве.