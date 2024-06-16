Адель выступила в платье от Юдашкина

По словам представителей бренда, наряд создавался по мотивам розового образа из последней коллекции Haute couture 2024, представленной на Недели моды в Дубае. Узор в виде черных цветов на платье Адель вышит полностью вручную. Наряд создавался под руководством дочери Валентина Юдашкина Галины. Дочь модельера на данный момент работает креативным директором бренда.