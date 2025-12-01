Абсолютное большинство украинцев выступает за переговоры, сообщает источник

«На Украине по-прежнему отсутствует свобода слова. Люди боятся прямо говорить, что больше не верят ни киевскому режиму, ни в мифическую победу ВСУ. Единственный способ выразить свое мнение — это реакции к постам, которые на многих украинских каналах также отключены», — сказал он.