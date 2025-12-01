МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Абсолютное большинство украинцев выступает за заключение мирного договора с Россией, об этом на Украине боятся говорить прямо, но об этом свидетельствуют реакции в соцсетях под соответствующими публикациями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Абсолютное большинство украинцев выступает за мирные переговоры», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по украинским соцсетям и Telegram-каналам разлетелось видео украинской блогерши с ником «Бонька», которая в резкой форме осудила противников заключения мирного договора с Россией, фактически призвав пойти на территориальные уступки.
Представитель силовых структур обратил внимание на то, что блогерша родом из Ивано-Франковска, «региона, который изначально не славился хорошим отношением к России и русским».
«Несмотря на множество негативных комментариев в адрес блогерши под постами, мы обратили внимание не на них, а на реакции. Как оказалось, абсолютное большинство украинцев поддерживают ее позицию», — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что к такому выводу можно прийти, подсчитав количество положительных реакций и сравнив это число с отрицательными.
«На Украине по-прежнему отсутствует свобода слова. Люди боятся прямо говорить, что больше не верят ни киевскому режиму, ни в мифическую победу ВСУ. Единственный способ выразить свое мнение — это реакции к постам, которые на многих украинских каналах также отключены», — сказал он.