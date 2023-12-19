Абросимов день. Что можно и чего нельзя 20 декабря 2023 года

Кем был Амвросий Медиоланский?

Амвросий родился в аристократической семье в IV веке в Италии. Взойдя на епископскую кафедру в Медиолане (современный Милан), все свое богатство он пожертвовал церкви и до конца вел скромный и строгий образ жизни. Амвросий считался одним из лучших проповедников и почитался святым еще при жизни, потому что совершил немало чудес. После себя он оставил множество богословских трудов и мистических гимнов. Мощи святителя Амвросия хранятся в базилике святого Амвросия.

Кем был преподобный Нил Столобенский?

Как рассказывает журнал «Фома», Нил родился в крестьянской семье в небольшом селении в Новгородской земле. Приняв монашество в 1505 году, он 10 лет провел в подвижнических трудах в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. После этого перебрался уже в Тверскую землю — на реку Серемля в районе города Осташков, где еще 13 лет вел строгую аскетическую жизнь. К преподобному Нилу стало приходить множество людей за духовными советами, однако он тяготился этим, так как хотел полного уединения для молитвы. Однажды, после одной из таких долгих молитв, он услышал голос, повелевший ему идти на остров Столобенский на озере Селигер.

На этом острове, покрытом густым лесом, святой построил хижину, в которой и прожил 26 лет в строгом посте, молитве и других монашеских подвигах. Его особый подвиг заключался в отказе ото сна — преподобный Нил не ложился спать, позволяя себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену кельи. Несмотря на то, что святой Нил жил в уединении, люди все равно шли к нему на остров за советом, поддержкой, помощью. Преподобный Нил Столобенский отошел к Господу 7 декабря 1554 года. Со временем на месте его духовных подвигов возник монастырь, названный его именем — Нило-Столобенская пустынь.

Что можно 20 декабря 2023 года?

Отличный день для рукоделия и шитья новой одежды.

В этот день делают генеральную уборку и меняют занавески.

Также положено делать заготовки на зиму.

Чего нельзя делать 20 декабря 2023 года?