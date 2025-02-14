Абориген из изолированного племени в Бразилии вышел к людям

По словам источника, местные жители считают, что мужчина просил огня. На видео, снятом на смартфон, видно, как один из жителей безуспешно пытается показать мужчине, как пользоваться зажигалкой. Вскоре прибыли представители фонда, и после того, как мужчину угостили рыбой, его отвезли в близлежащий пункт фонда.