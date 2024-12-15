ABC News выплатит Трампу $15 млн

Согласно условиям договоренности, ABC News выплатит $15 млн в качестве благотворительного взноса в «президентский фонд и музей, который будет учрежден» истцом, а также оплатит юридические издержки Трампа на сумму $1 млн.
В марте он подал в суд на телеканал и его ведущего Джорджа Стефанопулоса, заявившего в эфире, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. По мнению адвокатов Трампа, ведущий ABC News знал, что ранее «жюри присяжных рассудило, что ответчик не совершал изнасилования». Однако Стефанопулос все равно выступил с ложным обвинением и «либо руководствовался злым умыслом, либо безрассудно пренебрег истиной», говорилось в иске.
26 января суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице, которая изначально требовала компенсацию в размере $10 млн. В мае прошлого года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по делу, открытому по гражданскому иску Кэрролл. Тогда суд постановил, что бывший президент должен выплатить ей $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN: он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы фальшивкой и выдумкой, а поданный против него иск подстроенной сделкой.
В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996-го Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к политику, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.