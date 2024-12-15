ABC News выплатит Трампу $15 млн

26 января суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице, которая изначально требовала компенсацию в размере $10 млн. В мае прошлого года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по делу, открытому по гражданскому иску Кэрролл. Тогда суд постановил, что бывший президент должен выплатить ей $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN: он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы фальшивкой и выдумкой, а поданный против него иск подстроенной сделкой.