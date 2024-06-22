ABBA могут больше никогда не появиться на публике

В подкасте Rosebud With Gyles Brandreth музыканта спросили, как часто участники квартета встречаются друг с другом. Ульвеус ответил: «На публике очень редко». Затем он добавил, что после торжества одна из солисток Анни-Фрид Лингстад сказала ему: «Возможно, это последний раз».
По словам Бьорна, он надеется, что прогноз коллеги не сбудется.
Ранее Ульвеус заявил, что альбом Voyage 2021 года — последний материал от ABBA, который услышит мир.
В апреле группа перевыпустила свою вторую пластинку Waterloo в честь ее 50-летия.