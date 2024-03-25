Аарона Тейлор-Джонсона назвали следующим исполнителем роли Бонда

По словам инсайдера, будет проведено мероприятие, на котором исполнителям роли шпиона, включая 84-летнего Джорджа Лэзенби, 78-летнего Тимоти Далтона, 70-летнего Пирса Броснана и 56-летнего Дэниэла Крейга, будет предложено присутствовать, чтобы «передать эстафету». Следующий исполнитель станет седьмым актером, сыгравшим культового агента британской секретной службы с момента запуска франшизы в 1962 году. Съемки рассчитывают начать в следующем году, чтобы фильм вышел на экраны в 2026-м.