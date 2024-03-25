Аарона Тейлор-Джонсона назвали следующим исполнителем роли Бонда

33-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон («Довод» и «Быстрее пули») станет исполнителем роли Джеймса Бонда в следующих частях популярной франшизы про суперагента. По данным источников Daily Mail, речь идет о контракте на съемки трех картин с возможностью продления на четвертую.
Продюсер Барбара Брокколи не видит никого другого в образе Бонда. Сообщается, что Тейлор-Джонсону официально предложили сыграть агента 007 и сменить на этом поприще Дэниэла Крэйга, который ушел из франшизы после фильма 2021 года «Не время умирать».
«Они провели все примерки, придумали для него стрижку, и он уже в отличной форме. Продюсеры сделают из этой новости грандиозное событие».
По словам инсайдера, будет проведено мероприятие, на котором исполнителям роли шпиона, включая 84-летнего Джорджа Лэзенби, 78-летнего Тимоти Далтона, 70-летнего Пирса Броснана и 56-летнего Дэниэла Крейга, будет предложено присутствовать, чтобы «передать эстафету». Следующий исполнитель станет седьмым актером, сыгравшим культового агента британской секретной службы с момента запуска франшизы в 1962 году. Съемки рассчитывают начать в следующем году, чтобы фильм вышел на экраны в 2026-м.
Австралийский актер Джордж Лэзенби, сыгравший Джеймса Бонда в фильме 1969 года «На секретной службе Ее Величества», уже одобрил кандидатуру Аарона Тейлор-Джонсона на роль тайного агента, пишет Deadline. Лэзенби сказал, что тот сможет «справиться с трюками и всеми женщинами, которые любят мужчин в смокинге».
Последний исполнитель Бонда Дэниел Крэйг появился во франшизе в фильме «Казино Рояль» 2006 года, затем сыграл шпиона в фильмах «Квант милосердия» 2008 года, «007: Координаты “Скайфолл”» 2012 года, «007: СПЕКТР» 2015 года и «Не время умирать» 2021 года.
Первым исполнителем Джеймса Бонда в 1962 году стал Шон Коннери в фильме «Доктор Ноу». После этого Коннери воплотил этого персонажа еще в четырех фильмах: «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965) и «Живешь только дважды» (1967).
Лэзенби сменил Коннери в фильме «На секретной службе Ее Величества», прежде чем Коннери вернулся во вселенную Джеймса Бонда в 1971 году с фильмом «Бриллианты навсегда». Также среди исполнителей роли агента был Роджер Мур.
Ранее стало известно, что у главного героя романов Яна Флеминга и культовой франшизы могло быть другое имя, утверждается в книге Николаса Шекспира Ian Fleming: The Complete Man (можно перевести как «Ян Флеминг: настоящий мужчина»). Якобы писатель мог назвать агента 007 Родни. Родни Бонд был реальным человеком и спас брата Флеминга Питера в 1941 году.