А вдруг пожар или война? Куда безопасно лететь на отдых в августе

Этим летом в одних странах, куда россияне часто ездят на отдых, разгораются военные конфликты, а в других из-за аномальной жары бушуют пожары. О том, куда в августе безопасно лететь на море, aif.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Можно ли отдыхать в Таиланде и Камбодже?
«По состоянию на конец июля, отдых на курортах Таиланда и Камбоджи безопасен, — успокаивает Ломидзе. — В целом, небезопасность того или иного направления или страны определяет МИД, никаких ограничений от дипломатического ведомства или Минэкономразвития нам не поступало».
Как отметил российский посол в Таиланде Евгений Томихин, основные курорты в этих странах расположены в отдалении от тех мест, где проходит военный конфликт, и российское посольство не получало никаких обращений от туристов. Однако приграничные районы с Камбоджей все-таки лучше не посещать, добавил он.
Безопасно ли лететь в Турцию?
В конце июня в этой стране из-за аномальной жары начались лесные пожары. Наиболее крупные из них сейчас бушуют около городов Бурса и Кахраманмараш и в районе Карабюк, однако все они расположены далеко от тех мест, где находятся крупнейшие курорты и живут россияне, говорит Ломидзе. А пожары в провинциях Анталья и Мугла, где отдыхают наши соотечественники, происходят в гористой местности далеко от отелей.
«Обращений о досрочном прекращении тура от путешественников в АТОР не поступало, — отмечает глава ассоциации. — До курортов лесные пожары пока не доходят, туристы продолжают отдыхать в обычном режиме. На спрос, кстати, пожары тоже не повлияли, уровень отказов от туров сейчас в пределах сезонной нормы».
Безопасно ли в ОАЭ, Катаре и Египте из-за конфликта на Ближнем Востоке?
Все ограничения на перелеты над территорией Ирана и Израиля сегодня сняты, оснований для беспокойства нет, сообщает Ломидзе. Так что отдых в Дубае, Абу-Даби и Дохе можно планировать спокойно.
То же самое относится и к отдыху в Северной Африке, например, в Египте, граничащем с Израилем. Российское посольство в Каире в начале июня просило находящихся в Шарм-эль-Шейхе россиян соблюдать осторожность. Однако сейчас в стране пирамид можно спокойно отдыхать, говорит Ломидзе, специальных указаний от МИД или Минэкономразвития по этому направлению не поступало. Египет вообще входит в топ-5 популярных направлений на российском рынке, и на его курортах много туристов из России не только зимой, но и летом.
«Если вы приехали в другую страну, и там произошла чрезвычайная ситуация, в первую очередь сообщите об этом российскому консульству, — советует Ломидзе. — Скажите, где вы находитесь, какая ситуация сложилась вокруг вас, нужна ли вам помощь. Если вы покупали тур у туроператора, то он, скорее всего, и будет возвращать вас на родину или продлевать размещение в отеле. Если российская сторона организует официальную эвакуацию (как, например, из Китая в начале 2020 года), покинуть страну вы сможете на специальном рейсе. А вот если отдых вы организовали самостоятельно, то и решать вопросы придется самому».
Как вернуть деньги?
Прежде чем бронировать поездку у туроператора, стоит внимательно прочитать договор. И особенно те пункты, которые касаются возврата денег из-за непредвиденных обстоятельств, предупредил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Если турфирма понимает, что в стране, куда отправляются ее клиенты, может начаться военный конфликт или стихийное бедствие, она должна уведомить об этом клиента и указать это в договоре, — говорит он. — Полностью вернуть деньги турфирма обязана, если от поездок в страну порекомендует воздержаться МИД и компания еще до начала поездки сама решит отменить тур. А если вы уже приехали в страну, где внезапно началась война, вернуть деньги должны будут за все неоказанные услуги, которые туристы успели оплатить. Обратите внимание: если оператор, заранее зная о неспокойной обстановке в стране, все равно оправил туда своих клиентов, это значит, что он готов полностью выполнить все условия договора. На это обязательно обратят внимание в суде, если до него дойдет».
Хотя заниматься заселением в отель или вести экскурсии могут местные жители, организует поездку туристическая компания, и выплачивать компенсации придется именно ей, добавляет Соловьев. Относится это, конечно, только к тем услугам, которые изначально входили в турпакет. Вернуть деньги должны в течение десяти дней после того, как клиент подаст заявление. В суд стоит обращаться, если оператор сам решил отменить тур, но отказывается возвращать полную стоимость. Или если отдых сорвали непредвиденные обстоятельства, а клиентам не возвращают даже часть суммы.
Отказаться от поездки, кстати, можно и самостоятельно. Правда, в этом случае средства не вернут за уже понесенные расходы. Например, визовый сбор, если виза уже на руках клиента, или деньги за авиабилеты, если те куплены по невозвратному тарифу или на чартерные рейсы.
«Если вы летите в другую страну индивидуально и сами бронируете отели, заранее позаботьтесь о страховке, — советует эксперт. — От военных или стихийных бедствий она, конечно, не спасет (хотя отдельные компании все же могут предложить указать и такие страховые случаи), однако поможет, например, покрыть расходы на лечение».