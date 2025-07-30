А вдруг пожар или война? Куда безопасно лететь на отдых в августе

«Если турфирма понимает, что в стране, куда отправляются ее клиенты, может начаться военный конфликт или стихийное бедствие, она должна уведомить об этом клиента и указать это в договоре, — говорит он. — Полностью вернуть деньги турфирма обязана, если от поездок в страну порекомендует воздержаться МИД и компания еще до начала поездки сама решит отменить тур. А если вы уже приехали в страну, где внезапно началась война, вернуть деньги должны будут за все неоказанные услуги, которые туристы успели оплатить. Обратите внимание: если оператор, заранее зная о неспокойной обстановке в стране, все равно оправил туда своих клиентов, это значит, что он готов полностью выполнить все условия договора. На это обязательно обратят внимание в суде, если до него дойдет».