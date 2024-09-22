А подать немедля пилав с пулярдою! Какие кухни мира прижились в России

— Речь просто идет о манере поведения, — отвечает собеседник. — Есть та, что мы избираем для себя, а есть манера, социально одобряемая, то есть вещи, которые мы делаем для того, чтобы не выделяться среди окружающих, выглядеть «своим парнем». Это сравнение работает и на примере популярности ресторанов русской кухни. Одно дело — восхищаться, когда это тебе ничего не стоит, а совсем другое — самому платить. Поэтому люди публично руками и ногами за всю эту исконную кухню, а в жизни идут и едят пиццу, бургер или хинкали. Те, кто бывал в Лондоне, Париже или Риме, справедливо замечают, что на улицах там нет вывесок с названиями «Ресторан английской (французской, итальянской) кухни». Кто-то скажет, что там просто вся кухня национальная. Между тем в большинстве заведений в том же Риме вы с равной вероятностью получите итальянскую пасту, американский чизкейк или испанский суп гаспачо. Перечень блюд будет меняться от ресторана к ресторану, но никто не будет заморачиваться по поводу исконности блюда.