А ответить придется: кто такой дроппер и как не стать соучастником преступления

Дропперами преимущественно становятся люди, предпочитающие легкий и быстрый заработок. Зачастую они нуждаются в денежных средствах, поэтому действуют неосмотрительно и импульсивно, попадая под влияние мошенников.
Дропперы не являются инициаторами преступлений, а, выполняя указания мошенников, совершают определенные банковские операции с использованием своих электронных средств платежа (банковских карт, онлайн-банкинга и других) или передают злоумышленникам снятые в банкомате наличные денежные средства, как правило, за финансовое вознаграждение.
Жертвой злоумышленников может стать практически каждый — вне зависимости от возраста, пола или материального положения, но чаще всего это случается с наиболее уязвимыми категориями населения: детьми, оставшимися без попечения родителей, учащимися старших классов, студентами, жителями небольших населенных пунктов, переехавшими в крупный город, людьми, потерявшими работу и оказавшимися в трудном финансовом положении.
Дропперов можно условно разделить на две категории. К первой относятся люди, не осознающие противоправный характер выполняемых ими действий и возможные последствия. Злоумышленники переводят им денежные средства и под различными предлогами убеждают передать их другому человеку: перевести по номеру карты или снять наличные в банкомате. Нередко мошенники предлагают оформить банковскую карту и продать ее им за материальное вознаграждение. В дальнейшем злоумышленники используют платежный инструмент в своих целях, а ответственность за совершенные финансовые операции несет дроппер, то есть человек, оформивший банковскую карту.
Однако некоторые граждане сознательно участвуют в деятельности по выводу и обналичиванию похищенных денежных средств с целью получения дохода. Как правило, они самостоятельно находят организаторов преступных схем в социальных сетях, мессенджерах или на форумах и предлагают им свою помощь за вознаграждение.
По характеру совершаемых операций дропперов можно разделить на несколько категорий.
Дропперы-заливщики получают наличные денежные средства от злоумышленников, вносят их на свой счет и переводят другим дропперам, обеспечивая попадание похищенных денег в финансовую систему.
Дропперы-транзитники принимают переводы на свои банковские карты и счета, а затем перечисляют на счета других транзитников. Эти действия призваны запутать контролирующие органы и скрыть от них происхождение денежных средств.
В конце цепочки переводов стоят дропперы-обнальщики, которые снимают поступившие на счет денежные средства в банкоматах и передают злоумышленникам.
Дропперы-универсалы выполняют любую задачу в зависимости от конкретной ситуации.
Вовлечение дропперов в преступные схемы происходит различными способами. Мошенники могут приклеить объявления об удаленной работе на информационные стенды у подъездов, остановки общественного транспорта, разместить в интернете, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.
Такие предложения не раскрывают содержания предполагаемой деятельности, но гарантируют быстрое получение вознаграждения. О том, что работа связана с переводом и обналичиванием денежных средств, соискатель узнает, только откликнувшись на вакансию.
После совершения таких операций физическое лицо становится соучастником преступления.
Так злоумышленники получают доступ к счету и онлайн-банку гражданина, что позволяет беспрепятственно использовать его электронные средства платежа. Дальнейшее поступление денежных средств и их обналичивание превращает владельца карты в дроппера, не подозревающего об участии в противозаконной деятельности.
Чтобы обезопасить себя от действий мошенников и не стать соучастником преступной схемы, необходимо, в первую очередь, игнорировать предложения о работе, в которых гарантируется быстрый и простой заработок. Вакансии следует искать только в проверенных источниках, например на официальных сайтах организаций или известных агрегаторах.
Кроме того, следует помнить, что для зачисления заработной платы достаточно реквизитов банковского счета, к которому привязана карта. Если работодатель просит передать платежные данные или оформить карту и передать ее третьему лицу — откажитесь от такого трудоустройства, вероятнее всего, вы столкнулись со злоумышленниками.
Распространенной является практика, когда мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и просят граждан помочь вывести денежные средства российских инвесторов с замороженных счетов, попавших под санкции.
Для этого необходимо получить перевод на банковскую карту и направить полученные денежные средства на «безопасный счет», который на самом деле принадлежит мошенникам или находится под их управлением. Часть суммы в качестве вознаграждения остается у вовлеченного в такую активность гражданина, не подозревающего о ее противоправном характере.
Таким же образом мошенники применяют практику неожиданных переводов. Они якобы случайно, по ошибке, направляют на чужой банковский счет или счет мобильного телефона денежные средства, а затем обращаются к его владельцу с просьбой вернуть их по указанным реквизитам. Как правило, такие действия совершаются с целью запутать правоохранительные органы и скрыть за многочисленными переводами незаконно полученные денежные средства.
Важно помнить, что не стоит совершать финансовые операции по просьбе незнакомых лиц. В случае пополнения банковского счета или счета мобильного телефона из незнакомого источника следует обратиться в кредитную организацию или к оператору мобильной связи, сообщить о сложившейся ситуации. Сотрудники организации пояснят, как вернуть денежные средства на счет отправителя.
Мошенники могут воспользоваться сложными ситуациями, в которые попадают граждане. Например, якобы от имени сотрудников благотворительного фонда предлагают финансовую помощь для оплаты лечения. Злоумышленники перечисляют нуждающимся денежные средства с условием, что часть из них они снимут в банкомате и передадут другим сотрудникам «благотворительной организации» или направят на указанный счет. Принимая участие в подобной схеме, человек становится соучастником преступления.
Стоит помнить, что благотворительные организации никогда не попросят вернуть часть направленной финансовой помощи. При поступлении подобного предложения следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и сообщить о случившемся, а также вернуть полученные денежные средства отправителю, связавшись со своей кредитной организацией.
Люди достаточно долго могут находиться в неведении о характере той деятельности, которой они занимаются. Однако это длится до тех пор, пока сотрудники кредитной организации не идентифицируют преступную схему, после чего дропперы могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Такие действия квалифицируются как мошенничество (статьи 159−159.6 УК РФ) или легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ). За совершение данных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ, ограничения или лишения свободы. Конкретный вид наказания определяется по результатам судебного разбирательства и с учетом всех обстоятельств совершенного преступления.
Субъекты финансового рынка применяют меры, направленные на предотвращение мошеннических схем. В частности, Банк России определил признаки, характерные для подозрительных операций с использованием банковских карт и счетов, к которым относятся: совершение физическими лицами более 30 операций в день; короткий промежуток времени (до одной минуты и менее) между зачислением денежных средств на банковскую карту и их списанием; операции по перечислению денежных средств между физическими лицами в объеме более 100 тысяч рублей в день или 1 миллиона рублей в месяц; отсутствие платежей в пользу юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих жизнедеятельность физического лица (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров) и иные признаки.
Банки обязаны не только выявлять мошеннические операции, но и передавать в Банк России информацию о них. Со своей стороны, регулятор формирует и ведет базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Кроме того, в нее могут поступать сведения от МВД России. Если гражданин попытается осуществить перевод на счет, который находится в базе данных Банка России, кредитная организация должна приостановить операцию на два дня. Это время предоставляется отправителю платежа, чтобы обдумать совершаемые действия и отменить перевод на подозрительный счет. Кроме того, банк вправе приостановить использование электронных средств платежа (карты, онлайн-банкинга и др.) своему клиенту, если сведения о счете содержатся в базе данных Банка России.
Таким образом, дроп уже не сможет воспользоваться банковской картой ни в одном банке. Указанные меры безопасности усложняют злоумышленникам вывод денежных средств и повышают вероятность их возврата законному владельцу.
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Эксперты Центра финансовой грамотности города Москвы отвечают на вопросы читателей.
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Здравствуйте! В настоящее время я занимаюсь поиском работы. Меня очень волнует такой вопрос: на что следует обратить внимание при трудоустройстве, чтобы не стать дроппером?
Необходимо в обязательном порядке проверить организацию работодателя в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на портале ФНС России и ознакомиться с отзывами сотрудников в сети Интернет или сайтом организации при его наличии.
Отсутствие информации о компании является признаком ее нелегальной деятельности. Кроме того, следует сохранять бдительность и не совершать финансовые операции со своими счетами по просьбе потенциального работодателя.
Добрый день! На мой счет поступила небольшая сумма денежных средств от неизвестного человека. Скажите, могу ли я оставить себе эти денежные средства? Нет, полученные таким образом денежные средства следует вернуть отправителю. Следует помнить, что перевод денежных средств на ваш счет может быть направлен не только мошенниками, но и обычными гражданами, которые могли совершить ошибку при вводе номера телефона или карты.
Получив отказ в возврате денежных средств, отправители вправе обратиться с заявлением в правоохранительные органы и суд.
Здравствуйте! В последнее время мне постоянно поступают звонки с требованием вернуть денежные средства, которые кто-то якобы ошибочно перевел на мой счет. Человек, который звонит мне, разговаривает очень грубо, запугивает и угрожает. Объясните, к кому мне следует обратиться, чтобы это прекратилось? В случае если денежные средства уже оказались на вашем счете, следует незамедлительно обратиться в банк, сообщив о случившемся, и попросить вернуть их по реквизитам отправителя. Если злоумышленник настойчиво пытается продолжить общение с вами, запугивает или угрожает, следует обратиться в правоохранительные органы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анастасия Цымбал, эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы:
— Банки обязаны возмещать похищенные денежные средства гражданам, если осуществили перевод средств получателю, сведения о котором находятся в базе данных Банка России, не уведомив клиента о рисках и не приостановив операцию на два дня. Кредитные организации также должны прекратить осуществление транзакций после подачи клиентом заявления об утере карты, хищении платежных данных или осуществлении финансовой операции без его согласия. Такой подход позволяет эффективнее противодействовать хищению денежных средств граждан.