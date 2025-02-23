А ответить придется: кто такой дроппер и как не стать соучастником преступления

Здравствуйте! В последнее время мне постоянно поступают звонки с требованием вернуть денежные средства, которые кто-то якобы ошибочно перевел на мой счет. Человек, который звонит мне, разговаривает очень грубо, запугивает и угрожает. Объясните, к кому мне следует обратиться, чтобы это прекратилось? В случае если денежные средства уже оказались на вашем счете, следует незамедлительно обратиться в банк, сообщив о случившемся, и попросить вернуть их по реквизитам отправителя. Если злоумышленник настойчиво пытается продолжить общение с вами, запугивает или угрожает, следует обратиться в правоохранительные органы.