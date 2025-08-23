«На чем погорел Марков»: военкор Коц — о новом иноагенте

Сам политолог уже публично отреагировал на новый статус. Он заверил, что намерен оспаривать решение и называет себя «всецело человеком Путина». «Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады. Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина», — заявил Марков*, добавив, что его противники «либо в будущем покажут себя как предатели, либо будут уволены как коррупционеры».