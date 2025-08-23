«На чем погорел Марков»: военкор Коц — о новом иноагенте

В реестр иноагентов несен политолог Сергей Марков*. Военкор Александр Коц прокомментировал ситуацию. По его словам, «такой статус присваивается лицам или организациям, которые получают финансирование из-за рубежа и участвуют в политической деятельности».
Журналист предполагает, что Марков* «погорел» именно на поездке в Шушу, где вместе с бывшим замгендиректора ТАСС Михаилом Гусманом принимал участие в медиафоруме, посвященном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Оба, по словам Коца, отличились подчеркнуто лояльными речами в адрес азербайджанского лидера, несмотря на ситуацию с задержанными россиянами.
Особенно, отметил военкор, бросилось в глаза поведение Маркова*. Он «радостно позировал за спиной Алиева», когда украинская журналистка вручала президенту шевроны запрещенных в России подразделений. Затем политолог в интервью местным телеканалам назвал Алиева «лидером, который представляет страну-победителя».
Коц подчеркнул, что именно эта формулировка и стала ключевой: «страна-победитель» — устойчивый пропагандистский термин азербайджанских СМИ, используемый в качестве элемента национальной идентичности. По его мнению, участие Маркова* в мероприятии, скорее всего, было оплачено.
Сам политолог уже публично отреагировал на новый статус. Он заверил, что намерен оспаривать решение и называет себя «всецело человеком Путина». «Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады. Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина», — заявил Марков*, добавив, что его противники «либо в будущем покажут себя как предатели, либо будут уволены как коррупционеры».