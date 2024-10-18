А ещё она «заразна». Учёные назвали слово, при виде которого люди зевают

Но чем объяснить, что люди, как правило, зевают вечером перед сном или в течение дня, если не выспались? Здесь дело тоже в температуре мозга. В течение дня он много работает и к вечеру требует всё больше отдыха. Можно провести аналогию с компьютером: чем выше нагрузка на него, тем больше он греется. И зевание помогает охладить наш «процессор».