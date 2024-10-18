А ещё она «заразна». Учёные назвали слово, при виде которого люди зевают

Принято считать, что зевание помогает нашему организму восполнять нехватку кислорода. Но это одна из причин зевоты. Если бы это было так, альпинисты, пилоты и жители высокогорий зевали бы непрестанно.
Так почему мы зеваем? И почему зеваем, видя, как это делают другие?
Дело в температуре мозга
Пару лет назад американские учёные провели эксперимент. Они измеряли уровень кислорода в крови людей и животных во время зевания. Оказалось, что он почти не менялся после зевка. Поэтому исследователи принялись искать другие характеристики, которые могли бы меняться при этом процессе.
И такая характеристика нашлась. Более того, она была единственной! Выяснилось, что после зевка у человека меняется температура мозга. Мы зеваем, чтобы охладить его, а вовсе не для того, чтобы насытить кислородом.
Хотя механизм этого явления до конца не изучен, он работает как у человека, так и у других млекопитающих и даже птиц. Особенный интерес учёных вызывают морские млекопитающие, ведь они зевают под водой! В этот момент им приходится останавливать дыхание, что только подтверждает, что зевота не имеет с ним связи.
Но чем объяснить, что люди, как правило, зевают вечером перед сном или в течение дня, если не выспались? Здесь дело тоже в температуре мозга. В течение дня он много работает и к вечеру требует всё больше отдыха. Можно провести аналогию с компьютером: чем выше нагрузка на него, тем больше он греется. И зевание помогает охладить наш «процессор».
Что касается «заразительности» зевоты, то это явление наблюдается только у высокосоциальных видов животных, а также у людей. Это наталкивает учёных на мысль о том, что с помощью зевоты члены коллектива (семьи, стаи) передают друг другу какую-то информацию. Какую? Призывают лечь спать? Как раз наоборот — дают сигнал, что надо синхронизировать групповое поведение.
Эксперименты показали, что зевание одних членов группы повышает бдительность других. Они после этого быстрее реагируют на угрожающий стимул (например, изображение змеи).
Виноваты зеркальные нейроны
Интересно, что мы можем «заразиться» зевотой не только тогда, когда наблюдаем, как зевает другой человек, но и когда слышим её звуки или читаем о ней.
«Учёные выяснили, что 60% людей реагируют не только на сам процесс зевоты, но и на написанное на бумаге слово “зевота”, — рассказала порталу Наука.РФ ассистент кафедры детских болезней КИДЗ им. Н. Ф. Филатова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Светлана Шаталина. — Согласно одной из теорий, когда древние люди жили в племенах, для них было важно ложиться спать в одно и то же время. Именно зевота служила сигналом к отходу ко сну».
Что касается «заразности» зевоты, то в этом, по словам Шаталиной, виноваты так называемые зеркальные нейроны. Благодаря их развитию у людей появилась способность копировать то, что делают другие. В процессе эволюции этот навык закрепился, ведь умение подражать себе подобным помогало нашим предкам сосуществовать в одном коллективе. Иначе говоря, проявлять ту самую синхронизацию поведения.
«Интересный факт: чем лучше мы знаем человека, тем больше ему сопереживаем и тем больше шансов на то, что мы зевнём в ответ на его зевок. Это понятие называется “зевок эмпатии”», — добавляет Шаталина.
Вдобавок она перечисляет ещё несколько любопытных фактов о зевоте:
Если на вас кто-то смотрит, скорее всего, у вас не получится зевнуть.
Люди, находящиеся в тяжёлом состоянии после аварии, какое-то время не зевают.
Во время взлёта и посадки самолёта пассажирам полезно зевать, чтобы не закладывало уши. В результате выравнивается давление на барабанную перепонку.
Львы и мартышки зевают, когда голодны.