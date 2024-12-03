99% жен готовят еду и моют посуду: как распределен домашний труд в российских семьях

Кто должен вести домашнее хозяйство — мужчина? женщина? или обязанности нужно делить поровну? Пока споры об этом не утихают, статистика безоговорочно показывает, что распределение труда в российских семьях очень традиционное: именно такие результаты масштабного исследования опубликовал Институт социологии РАН и НИУ ВШЭ.
Ученые проанализировали данные Росмониторинга с 1994 по 2021 год на основе выборки в 3335 домохозяйств. Результаты показали огромный гендерный разрыв в домашней работе. Социологический анализ от экспертов изучило издание «Русский пионер».
Например, согласно данным, приготовлением пищи в России занимается 98,8% жен, столько же моют посуду, стирают и гладят 88,3%. А вот среди мужей готовят всего 38,2%, а стирают и вовсе только 8,3%.
Не лучше дела обстоят и с уборкой: среди женщин ей занимаются 94,5%, а среди мужчин — только 24,3%. За продуктами ходят тоже в основном женщины — 79,7% против 47,3%.
Единственная работа по дому, которой мужчины занимаются чаще женщин — мелкий ремонт. Точные цифры, правда, эксперты не приводят, поскольку, в отличие от других данных, этот вопрос появлялся в опросниках только в 1994 году.
В целом, делают вывод эксперты, женщины тратят на домашнюю работу в три раза больше времени, чем мужчины, и за 30 лет с начала исследования пропорция не изменилась.
Единственное позитивное изменение — и те, и другие в целом стали работать по дому значительно меньше. Социологи связывают это с общим ростом доходов и развитием сферы услуг в стране.
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