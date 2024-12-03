99% жен готовят еду и моют посуду: как распределен домашний труд в российских семьях

Кто должен вести домашнее хозяйство — мужчина? женщина? или обязанности нужно делить поровну? Пока споры об этом не утихают, статистика безоговорочно показывает, что распределение труда в российских семьях очень традиционное: именно такие результаты масштабного исследования опубликовал Институт социологии РАН и НИУ ВШЭ.