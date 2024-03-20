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98-летняя бабушка Арианы Гранде установила новый рекорд чарта Billboard

Марджори Гранде приняла участие в записи песни своей знаменитой внучки.

Источник: Reuters

98-летняя Марджори Гранде, певица и бабушка Арианы Гранде, стала самым пожилым человеком, попавшим в чарт Billboard Hot 100. Новый сингл Ordinary Things, выпущенный ее знаменитой внучкой, дебютировал с 55-й строчки хит-парада. Марджори также считается соавтором и исполнителем этого трека, пишет издание People.

Песня Ordinary Things стала синглом седьмого студийного альбома Арианы Гранде — пластинки Eternal Sunshine. Сам сборник вышел в марте 2024 года и занял первое место в чарте Billboard 200. В конце трека Ordinary Things можно услышать голос Марджори Гранде, в выходных данных ее подписали как Nonna — это итальянское слово, которое переводится на русский язык как «бабушка».

До этого рекорд принадлежал американцу Фреду Стобо, автору песни Oh Sweet Lorraine. Именно благодаря ей 96-летний музыкант попал в Billboard Hot 100 — трогательная песня о любви, написанная пенсионером после смерти его жены, попала на 42-ю строчку хит-парада.

До этого рекорд также установила песня Body and Soul, выпущенная в 2011 году Тони Беннетом и Эми Уайнхаус. На момент попадания композиции в чарт Billboard артисту было 85 лет.

Незадолго до этого музыкальный альбом Legend, выпущенный Бобом Марли в 1984 году, впервые попал в чарт Billboard. Спустя более чем 40 лет после смерти музыканта пластинка заняла 44-е место в рейтинге самых прослушиваемых альбомов.