98-летняя бабушка Арианы Гранде установила новый рекорд чарта Billboard

Песня Ordinary Things стала синглом седьмого студийного альбома Арианы Гранде — пластинки Eternal Sunshine. Сам сборник вышел в марте 2024 года и занял первое место в чарте Billboard 200. В конце трека Ordinary Things можно услышать голос Марджори Гранде, в выходных данных ее подписали как Nonna — это итальянское слово, которое переводится на русский язык как «бабушка».