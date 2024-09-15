98-летний актер Дик Ван Дайк поделился секретами своего крепкого здоровья

Культовый американский актер Дик Ван Дайк недавно поделился секретами крепкого здоровья в свои 98 лет. Обладатель премии «Эмми» рассказал, что ходит в тренажерный зал, минимум, три раза в неделю, а по утрам занимается йогой. Но главное, чем может похвастаться голливудская звезда — любимая работа и удовлетворенность жизнью.
Это такое счастье — найти способ зарабатывать на жизнь, на который ты бы пошел бесплатно. Мне так жаль людей, которые ненавидят свою работу. Я с нетерпением жду возможности каждое утро пойти на работу.
И хотя сейчас таким здоровым привычкам Ван Дайка можно позавидовать, он уверяет, что ранее его жизнь была совсем иной.
В 1972 году Ван Дайк публично признался, что страдает от алкоголизма, после чего он на три недели лег в больницу, чтобы справиться со своей зависимостью.
«Это физическое заболевание», — прокомментировал ситуацию Ван Дайк на шоу Дика Каветта в 1974 году. «Это не имеет ничего общего с тем, что человек недостаточно взрослый, чтобы не пить слишком много. Это настоящая зависимость».
По словам Ван Дайка, он сильно пил около семи лет. И к тому времени, когда он понял, что нуждается в помощи, он зашел слишком далеко, поэтому ему пришлось много лет работать над своим выздоровлением.
Актер также рассказал, что ему пришлось бросить курить. Однако, по его словам, это было «вдвойне сложнее». Ван Дайк даже упомянул, что до сих пор прибегает к никотиновой резинке в сложные моменты.
Тем не менее отказ от алкоголя и сигарет, а также регулярные занятия спортом и любовь к тому, что он делает, помогают голливудской звезде чувствовать себя отлично в 98 лет. Возможно, такое отношение к жизни стоит взять на заметку.
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