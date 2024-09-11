92-летний россиянин впервые женился. Вот как выглядит его избранница

Россиянин впервые женился в 92 года, его избранницей стала 55-летняя женщина, сообщила пресс-служба ЗАГС Ростовской области.
Церемония бракосочетания прошла в отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону. 92-летний Николай Хоренович связал себя узами брака с 55-летней Ольгой. Для пенсионера брак стал первым. Сотрудники ЗАГСа рассказали, что таким необычным способом пожилой мужчина решил отпраздновать свой день рождения и встретить личный новый год в новом статусе.
«В пересчете на двоих супругам исполнилось 147 лет», — отметили в пресс-службе.
Ранее ученые из Университета Торонто выяснили, что брак оказался залогом благополучного старения для мужчин. Анализ данных 3926 мужчин и 3715 женщин в возрасте 60+ показал, что здоровье пожилых мужчин, которые женаты или были в браке, гораздо лучше, чем у их сверстников, никогда не состоявших в браке.
При этом у женщин, которые никогда не были замужем, вдвое больше шансов на «успешное старение» по сравнению с женщинами, которые овдовели или развелись. Но по здоровью замужние женщины не отличались от тех, кто не состоял в браке.
Ранее ученые из США обнаружили, что старение происходит не постепенно, а резкими скачками — в возрасте около 44 и 60 лет. Эти изменения были отмечены как у мужчин, так и у женщин. В первую волну изменений попали молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом, а вторая волна затронула иммунную систему и углеводный обмен.