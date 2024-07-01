9 привычек, которые раздражают миллениалов

1. Вечеринки допоздна
Когда вечеринка длится до утра, миллениалы начинают злиться — им поскорее хочется домой, чтобы надеть любимую пижаму и разместиться на удобном диване.
Этому поколению не нравится, если встреча назначается на поздний вечер или обещает продлиться до рассвета — такая активность отвлечет их от любимой рутины, будь то просмотр сериала дома, уборка или просто соблюдение распорядка дня, малейшего нарушение которого заставляет их чувствовать себя усталыми и даже разбитыми.
2. Концерты
Миллениалы разочаровались в лайв-шоу — добираться до стадионов и концертных залов, чтобы увидеть выступление любимого исполнителя или группы, по их мнению, требует слишком много ресурсов и денег, а результат не всегда оправдывает ожидания.
Зачем тратиться на билеты, проводить время в пробках и толкаться в толпе незнакомцев, когда можно надеть наушники и прослушать все песни своих кумиров, не выходя из дома (и не потратив ни цента и ни копейки на кредитке)?
3. Алкоголь
Если миллениал все-таки придет на вечеринку, то не стоит удивляться, если он откажется от спиртного — этот тренд свойственен не только поколению Y, но и зумерам. Если последние и вовсе стараюсь употреблять меньше алкоголя, то миллениалы время от времени все-таки выпивают — но предпочитают дорогие напитки, полагая, что вместе с высокой ценой они получат и высокое качество, а значит, имеют меньше рисков столкнуться с похмельем на утро.
Впрочем, для некоторых предпочтительнее и вовсе ограничиться безалкогольным коктейлем — на всякий случай.
4. Гордость за работу
Культ успешной карьеры и стоящей на первом месте работы отходит для миллениалов на второй план — многие из них приходят к осознанию, что их жизнь и личность не ограничивается одной только профессией, а занимаемся должность не определяет того, кто они есть на самом деле.
«Моя жизнь вне работы важна, мой сон и ментальное здоровье важны, мои границы, которые отделяют жизнь от работы, тоже важны», — поделился на форуме Reddit один из американских миллениалов, получивший одобрительные лайки от ровесников.
5. Споры в интернете
Идея о том, что в споре рождается истина, миллениалам хотя и знакома, но в реальности не так близка.
Это поколение предпочитает игнорировать споры в соцсетях и не тратить свое время на написание комментариев: для них куда более важно сберечь свои нервы и силы и сохранить собственное мнение, чем тратить ресурсы на то, чтобы убедить собеседника в своей правоте или, если он окажется достаточно сильным, наоборот, усомниться в ней.
6. Парки аттракционов
Американские горки, карусели и тиры нравились многим миллениалам в детстве, но, став взрослыми, очарование парков аттракционов перестало работать.
Теперь такие места кажутся поколению Y не более, чем пространством для «кричащих детей и их родителей» — в очередях миллениалы чувствуют себя некомфортно, еда там, по их мнению, дорогая и не вкусная, а крутые виражи на миниатюрной железной дороге уже не впечатляют так, как раньше.
7. Вождение автомобиля
Свой автомобиль и водительские права дают полную свободу передвижения, но эти возможности перестали быть привлекательными для миллениалов. Причины — в «плохих водителях» и пробках, которые убивают любое удовольствие от вождения.
Кроме того, на дорогах «много стресса» — и миллениалы стали воспринимать езду на машине не иначе как неприятную необходимость.
8. Обновления телефонов и сервисов
Покупка нового смартфона или ноутбука может повергнуть миллениала в шок не меньше, чем очередное обновление любимого приложения. Непривычный дизайн и интерфейс, функции, с которыми нужно разбираться с нуля, и даже знакомые сервисы, в которых полностью сменился внешний вид, пугают и сбивают их с толку.
На то, чтобы привыкнуть к обновлению, нужно время — и это подчас не на шутку выводит миллениалов из себя.
9. Общение с зумерами и альфа
Если в десятых тренды, мемы и моду определяли миллениалы, то теперь они все сильнее уступают место зумерам. Пришедшие им на смену двадцатилетние меняют границы юмора, вводят новые стили в одежде и музыке и готовы тратить часы на споры в интернете, где с любовью и заботой разрабатывают «эстетику» своих аккаунтов, чтобы они отражали их личность.
Все это не только не понятно, но даже чуждо старшему поколению, которое чувствует, что теряет хватку над этим миром и порой даже не понимает новых шуток.