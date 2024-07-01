9 привычек, которые раздражают миллениалов

Если миллениал все-таки придет на вечеринку, то не стоит удивляться, если он откажется от спиртного — этот тренд свойственен не только поколению Y, но и зумерам. Если последние и вовсе стараюсь употреблять меньше алкоголя, то миллениалы время от времени все-таки выпивают — но предпочитают дорогие напитки, полагая, что вместе с высокой ценой они получат и высокое качество, а значит, имеют меньше рисков столкнуться с похмельем на утро.