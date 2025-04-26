9 последствий приезда Саманты Смит в СССР

Непростая девочка
Американские СМИ всегда пытались представить Саманту Смит «девочкой из простой семьи». Но простой семья не была. Ее отец Артур работал преподавателем в университете, а мать была соцработником. О развитии ребенка заботились: Саманта играла в хоккей и софтбол, училась музицировать на фортепиано и обожала роликовые коньки.
Осенью 1982 года, когда в холодной войне наступила очередная конфронтация, Саманта по совету своей матери написала генсеку Андропову наивное, детское письмо, в котором спрашивала, не собирается ли он бомбить США, и просила не делать этого.
Собственно, это было не первое письмо Саманты главе другого государства. В пять лет она уже отправляла послание королеве Британии Елизавете II — и даже получила на него ответ.
В СССР в письме американской школьницы увидели возможность показать миру самые лучшие намерения и пригласили школьницу посетить страну. Организацию поездки и оплату всех расходов СССР брал на себя.
Саманта в СССР
Школьница осталась в восторге от поездки. Она побывала в Москве, Ленинграде, посетила Артек, где жила в комнате вместе с другими девочками-пионерами. Саманта получила не только представление о том, как живут в СССР, но и культурную прививку: поняла, что такое блокадный Ленинград и кто такая Таня Савичева, посетила Вечный огонь у Кремля и побывала в Эрмитаже. Однако с Андроповым она все же не встретилась: тот отговорился занятостью, хотя и подарил девочке фотоальбом. Так как лидер СССР в письме сравнивал ее с Бекки из «Приключений Тома Сойера», Саманта передала генсеку подарок — книгу с речами писателя Марка Твена.
Однако по большому счету приезд Саманты Смит в СССР ничего не изменил. Большим политикам было не до маленького наивного ребенка. Изменения, которые произошли после поездки Саманты в Советский Союз, касались в основном ее судьбы, судьбы ее родных и последователей.
1. Саманту хейтили
На родине Саманта быстро стала звездой. У нее брали интервью, просили рассказать о том, что она видела в «империи зла» — именно так президент Рональд Рейган называл СССР. Отношение журналистов не всегда было лояльным. Школьницу обвиняли в том, что она стала инструментом советской пропаганды, называли коммунисткой и язвительно спрашивали, понимает ли она, что ей показывали в СССР только хорошее.
Девочка отвечала, что единственное, что она пропагандирует, — это дружба и мир, и сообщала журналистам, что прекрасно понимает, что ей показали не все. «Но если вы придете ко мне в гости, я тоже не покажу вам пыльный чулан!» — парировала она.
2. У Саманты появился сталкер
Год спустя у Саманты Смит объявился сталкер. Преследователя звали Роберт Бардо. Это был огромный мрачный верзила, который однажды написал ей письмо, а когда девочка ответила, поехал ее разыскивать. Полиция задержала его в Мэне и увезла обратно в Аризону: Бардо был еще несовершеннолетним. К счастью, он отстал от Саманты, но позже начал преследовать юную актрису Бекки Шеффер и убил ее прямо на пороге дома.
3. Саманта Смит написала книгу
В общем-то, американская школьница и ее родители вели себя так, чтобы использовать поездку в СССР с максимальной пользой для себя. Девочка должна была вести себя как звезда, и ей приходилось это делать. Например, Саманта Смит выпустила книгу «Путешествие в Советский Союз». Ну, правда, никто не скрывал, что большую часть работы проделала ее мать Джейн.
4. Саманта Смит побывала в Японии
В конце 1983 года американская школьница ездила в Японию на встречу школьников в городе Кобе. Там Смит предложила создать организацию, которая занималась бы международными визитами детей и внуков глав стран в другие государства. Идея состояла в том, чтобы дети жили в обычных семьях и могли лучше узнать чужую культуру.
5. Саманта Смит стала актрисой
Голливуд, в свою очередь, тоже решил извлечь выгоду из известности школьницы. Живой и умной девочке предложили играть сверстниц в сериалах. Она снялась в ситкоме «Чарльз в ответе» и в сериале «Улица Лайм». А кроме этого, принимала участие в предвыборной кампании демократов: как корреспондент ТВ-канала «Дисней» она интервьюировала кандидатов в президенты Америки. Главными темами интервью были разрядка и мир.
6. Еще несколько человек написали письма
Глядя на Саманту Смит, другие люди тоже пытались писать письма руководителям стран, но без особого успеха. Впрочем, американская школьница Сара Йорк, написав президенту Панамы, побывала у него в гостях. О мире девочка не просила. Она всего лишь хотела шляпу Мануэля Норьеги для коллекции своего отца.
7. Джейн Смит основала фонд
Уже после смерти школьницы ее мать Джейн Смит основала фонд, который занимался обменом школьников. Он посылал американцев отдыхать в Артек и принимал советских школьников на территории США. Фонд был закрыт в 2014 году.
8. В Москве появился Центр дипломатии детей
Через четыре года после гибели школьницы в Москве появился Центр дипломатии детей им. Саманты Смит. После кончины Советского Союза именно через него пошел отбор наиболее талантливых детей и отправка их на обучение в западные страны. Если говорить о пропаганде, то приезд Саманты в Москву стал ярким примером именно западной пропаганды. Ведь ее письмо показывало, какие американцы на самом деле «миролюбивые и добрые».
9. Появилась медаль Саманты
В 1989 году в Советском Союзе была учреждена медаль, которую вручали детям — борцам за мир. Ее называли «медалью четырех девочек»: Тани Савичевой, Анны Франк, Садако Сасаки (это японская девочка, ставшая жертвой атомной бомбардировки американцами Хиросимы) и Саманты Смит.
Гибель Саманты
Перспективная школьница погибла в 1985 году. Ей было всего 13 лет. 25 августа она с отцом вылетела на частном самолете из Британии, где проходили съемки сериала, в Огасту. Погода была плохой, а двое из пассажиров потребовали у пилота приземлиться в аэропорту Оберн-Льюистон. При заходе на посадку пилот промахнулся и Beechcraft Model 99 грохнулся о землю в тысяче метров от взлетно-посадочной полосы. Никто не выжил.
Расследование свалило вину на пилота. В обеих странах заговорили о том, что девочку попросту убрали, чтобы не смущала американскую общественность. Дело в том, что по странному стечению обстоятельств именно в этот момент на земле забарахлил радар. Данные, которые получал пилот с земли, были неверными. Джейн Смит ждала мужа и дочь в аэропорту Огасты, но не дождалась.
Артур и Саманта были кремированы и похоронены в Хоултоне.
Майя Новик