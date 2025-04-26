9 последствий приезда Саманты Смит в СССР

Школьница осталась в восторге от поездки. Она побывала в Москве, Ленинграде, посетила Артек, где жила в комнате вместе с другими девочками-пионерами. Саманта получила не только представление о том, как живут в СССР, но и культурную прививку: поняла, что такое блокадный Ленинград и кто такая Таня Савичева, посетила Вечный огонь у Кремля и побывала в Эрмитаже. Однако с Андроповым она все же не встретилась: тот отговорился занятостью, хотя и подарил девочке фотоальбом. Так как лидер СССР в письме сравнивал ее с Бекки из «Приключений Тома Сойера», Саманта передала генсеку подарок — книгу с речами писателя Марка Твена.