9 ноября — День отрядов полиции специального назначения

День СОБРа — не парад и не формальность для галочки. Это возможность выразить благодарность тем, кто ежедневно рискует жизнью, оставаясь за кадром громких новостей. Их работа редко видна, но именно она обеспечивает безопасность мирных городов. Этот день напоминает: герои — не только в кино, но и среди тех, кто выходит на задание, где все решают секунды. Это день уважения, памяти и гордости за тех, кто выбрал служить там, где опаснее всего.