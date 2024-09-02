85-летний Иэн Маккеллен может вернуться к роли Гэндальфа

85-летний британский актер Иэн Маккеллен рассказал, что не собирается завершать актерскую карьеру и уходить со сцены после травмы. Он отметил, что продолжит работать, пока ему позволяет здоровье. В частности, актер заявил, что не намерен отдавать кому-либо роль волшебника Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец», сообщает Би-би-си.
Иэн Маккеллен подчеркнул, что не позволит никому другому надевать знаменитую остроконечную шляпу и бороду Гэндальфа. Он признался, что этот персонаж слишком важен для него.
В 2026 году ожидается выход нового фильма по вселенной Джона Толкина — «Властелин колец: Охота на Голлума» (Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). Хотя актер пока не подтвердил свое участие, он намекнул, что в настоящий момент ведутся переговоры о возможном возвращении к этой роли. Он отметил, что сценарий картины пока не готов, и попросил создателей фильма «поторопиться». Премьера картины запланирована на 2026 год.
Актер также признался, что с нетерпением ждет новых ролей и совершенно не собирается покидать актерскую профессию.
В июне 2024 года Иэн Маккеллен, играя роль сэра Джона Фальстафа в лондонском спектакле Player Kings, зацепился за стул и упал со сцены. Актер был госпитализирован. Позднее он сообщил, что от серьезных травм после падения его спас костюм, который был на нем во время спектакля. Несмотря на это, 85-летний актер все еще испытывает «мучительную боль» и старается избегать выхода на улицу.
Иэн Маккеллен получил известность благодаря ролям в фильмах по книгам Джона Толкина. Всего был задействован в 130 фильмах, в том числе в «Людях Икс», «Красавице и чудовище», картинах «Код да Винчи» и «Мистер Холмс». Он до сих пор снимается в кино: последний фильм, «Гамлет», с ним в главной роли вышел в этом году. В театре Маккеллен сыграл более чем в 70 постановках. Среди работ — роли Ричарда II, Кориолана, Яго, Ричарда III, короля Лира и Макбета в пьесах по произведениям Уильяма Шекспира.