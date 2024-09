85-летний Иэн Маккеллен может вернуться к роли Гэндальфа

В 2026 году ожидается выход нового фильма по вселенной Джона Толкина — «Властелин колец: Охота на Голлума» (Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). Хотя актер пока не подтвердил свое участие, он намекнул, что в настоящий момент ведутся переговоры о возможном возвращении к этой роли. Он отметил, что сценарий картины пока не готов, и попросил создателей фильма «поторопиться». Премьера картины запланирована на 2026 год.