85-летний Иэн Маккеллен может вернуться к роли Гэндальфа

Иэн Маккеллен получил известность благодаря ролям в фильмах по книгам Джона Толкина. Всего был задействован в 130 фильмах, в том числе в «Людях Икс», «Красавице и чудовище», картинах «Код да Винчи» и «Мистер Холмс». Он до сих пор снимается в кино: последний фильм, «Гамлет», с ним в главной роли вышел в этом году. В театре Маккеллен сыграл более чем в 70 постановках. Среди работ — роли Ричарда II, Кориолана, Яго, Ричарда III, короля Лира и Макбета в пьесах по произведениям Уильяма Шекспира.