82-летняя индианка обучает девочек традиционному искусству фехтования

Каждое занятие в школе начинается с молитвы и разминки, потом ученики практикуют боевые движения. Минакши преподает здесь не одна: ей помогают и другие учителя. Но, конечно, она самый известный наставник в стране — не только из-за возраста, но и благодаря сосредоточенности и приверженности своему делу: ее мастерство ни в чем не уступает выносливости молодых бойцов.