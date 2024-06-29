82-летняя индианка обучает девочек традиционному искусству фехтования

Каларипаятту — древнее искусство боя на мечах, возникшее на самом юге полуострова Индостан пять тысяч лет назад. Его название происходит из дравидийского языка малаялам: калари означает «поле боя», а паятту — «тренировка». После европейского вторжения популярность боевого искусства стала падать, а в 1804 году британская администрация и вовсе объявила его вне закона.
Но некоторые индийцы продолжали тайно осваивать это боевое искусство, а после обретения Индией независимости снова открыли школы каларипаятту. Одна из признанных мастеров боя — 82-летняя Минакши Рагхаван, которую местные зовут «Бабушка с мечом».
Минакши живет в провинции Ватакара в штате Керала. Большинство ее учеников — девочки от 7 до 17 лет (но юноши тоже могут тренироваться). Кадатанад Калари Сангхам, школа «Бабушки» — это красивое здание, украшенное древними реликвиями и росписями.
Каждое занятие в школе начинается с молитвы и разминки, потом ученики практикуют боевые движения. Минакши преподает здесь не одна: ей помогают и другие учителя. Но, конечно, она самый известный наставник в стране — не только из-за возраста, но и благодаря сосредоточенности и приверженности своему делу: ее мастерство ни в чем не уступает выносливости молодых бойцов.
Первым учителем Минакши был отец: он начал учить дочку, когда ей исполнилось семь лет, потому что знал, насколько уязвимо положение женщины в индийском обществе. Спустя годы девочка пришла в школу, которую в 1949 году основал мастер боя Рагхаван Гуруккал, а затем влюбилась в учителя и стала его женой.
После смерти супруга Минакши продолжила его дело и теперь руководит школой сама. Все эти годы она не берет с учеников никакой платы — так было заведено здесь с самого начала.
Она практикует каларипаятту уже 75 лет и учит 7-летних девочек защищать себя. Сейчас в школе больше 200 учеников, и большинство из них — девушки.
Минакши признается CNN, что ей важно вдохновлять юных учениц: «Они смотрят на меня, видят, как у меня получается выполнить движение в таком преклонном возрасте, и верят, что у них тоже все получится».
Она уверена, что боевое искусство — лучший способ научиться самообороне. Оно не только помогает девушкам постоять за себя, но еще и позволяет быть психологически устойчивее и увереннее в себе. Это особенно важно, учитывая, что доля преступлений против женщин в Индии в последние годы неуклонно растет.
Пол тренировочного зала для каларипаятту усыпан красным песком, который взлетает в воздух, когда ученики практикуют приемы и оттачивают движения.
Минакши рада тому, что у нее получилось передать традиционное искусство следующим поколениям, и не без гордости сообщает, что к ней регулярно приезжают ученики из-за рубежа для индивидуальных тренировок.
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Георгий Мазуркевич