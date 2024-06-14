81-летняя машинистка не понимает, почему попала в Книгу рекордов

81-летняя жительница Бостона, работающая водителем поездов в транспортном управлении Массачусетского залива, была признана Книгой рекордов Гиннесса старейшим машинистом поездов в мире. Хелен Антенуччи начала работать в компании MBTA в возрасте 53 лет в 1995 году, с тех пор она водит поезда «Blue Line» уже почти три десятилетия.
У меня было пять дочерей. Это был единственный способ «сбежать» из дома и побыть в тишине и спокойствии.
Антенуччи, которой скоро исполнится 82 года, заявила, что не планирует уходить на пенсию. Она сказала, что продолжит работать, пока организация не запретит ей из-за возрастных ограничений.
Я не понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Я каждый день встаю и занимаюсь любимым делом.
Кстати, возможно грядущее «бессмертие» избавит от каких-либо возрастных лимитов. Уже слышали про трансплантацию головы?
Кристина Корчанова