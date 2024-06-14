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81-летняя машинистка не понимает, почему попала в Книгу рекордов

Хелен Антенуччи начала работать машинистом в возрасте 53 лет в 1995 году. Теперь ей 81 и она до сих пор управляет поездами «Blue Line» в Бостоне. По мнению Книги рекордов Гиннесса, это — абсолютный рекорд.

Источник: Guinness World Records

81-летняя жительница Бостона, работающая водителем поездов в транспортном управлении Массачусетского залива, была признана Книгой рекордов Гиннесса старейшим машинистом поездов в мире. Хелен Антенуччи начала работать в компании MBTA в возрасте 53 лет в 1995 году, с тех пор она водит поезда «Blue Line» уже почти три десятилетия.

У меня было пять дочерей. Это был единственный способ «сбежать» из дома и побыть в тишине и спокойствии.

Хелен Антенуччи
старейший машинист поезда в мире

Антенуччи, которой скоро исполнится 82 года, заявила, что не планирует уходить на пенсию. Она сказала, что продолжит работать, пока организация не запретит ей из-за возрастных ограничений.

Я не понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Я каждый день встаю и занимаюсь любимым делом.

Хелен Антенуччи
старейший машинист поезда в мире

Кстати, возможно грядущее «бессмертие» избавит от каких-либо возрастных лимитов. Уже слышали про трансплантацию головы?

Кристина Корчанова