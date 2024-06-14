81-летняя машинистка не понимает, почему попала в Книгу рекордов

81-летняя жительница Бостона, работающая водителем поездов в транспортном управлении Массачусетского залива, была признана Книгой рекордов Гиннесса старейшим машинистом поездов в мире. Хелен Антенуччи начала работать в компании MBTA в возрасте 53 лет в 1995 году, с тех пор она водит поезда «Blue Line» уже почти три десятилетия.