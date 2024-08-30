80-летняя американка побила мировой рекорд по стойке в планке

Джудис по-прежнему тренируется. Так, в этом году она приняла участие в Открытом чемпионате Южной Калифорнии по прыжкам на скакалке. Кроме того, Джудис занимается с фитнес-тренером и ведет блог о тренировках. На него подписаны 65,5 тысячи человек.



О планке многие спорят. Так, люди часто дискутируют, нужно ли в ней подолгу стоять или лучше держать ее с перерывами. Теймураз Апполонов, практикующий фитнес-тренер и нутрициолог рассказал ВФокусе Mail, в чем польза этого упражнения и как его лучше выполнять.