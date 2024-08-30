80-летняя американка побила мировой рекорд по стойке в планке

Энни Джудис простояла в планке 4,03 минуты. По словам женщины, ей казалось, что время бежит довольно быстро. Она рассказала, что ее поддерживали воспоминания о покойном муже — раньше они вместе тренировалась. Джудис сообщила, что всегда с ним соревновалась. Она стояла в планке по семь минут, а он — шесть, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Вместе с тем воспоминания ее немного отвлекали. «Я могла бы продержаться пять минут, но я немного расчувствовалась, потому что думала о своем муже, и сдалась», — рассказала Энни Джудис.
Интересно, что это уже не первый ее спортивный рекорд. Когда ей было 75 лет, она стала самой возрастной прыгуньей на скакалке.
Джудис по-прежнему тренируется. Так, в этом году она приняла участие в Открытом чемпионате Южной Калифорнии по прыжкам на скакалке. Кроме того, Джудис занимается с фитнес-тренером и ведет блог о тренировках. На него подписаны 65,5 тысячи человек.
О планке многие спорят. Так, люди часто дискутируют, нужно ли в ней подолгу стоять или лучше держать ее с перерывами. Теймураз Апполонов, практикующий фитнес-тренер и нутрициолог рассказал ВФокусе Mail, в чем польза этого упражнения и как его лучше выполнять.