80-летний экс-канцлер Германии попал в больницу из-за эмоционального выгорания: возможно ли такое в России?

Что известно о госпитализации Шредера
Немецкие СМИ сообщили о госпитализации бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. По информации журналистов, политик «страдает от синдрома сильного выгорания с типичными признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии». Кроме того, врачи выявили у Шредера «трудности с концентрацией и памятью, а также нарушения сна», причиной которых также стало неблагополучное эмоциональное состояние экс-канцлера.
Информацию о госпитализации Герхарда Шредера подтвердил адвокат его семьи — по словам юриста, лечь в больницу политику посоветовал личный врач, обеспокоенный его симптомами. Издание Zeit также отмечает, что окружение экс-канцлера Германии и ранее беспокоило его близких и коллег: они замечали, что Шредер часто казался чрезмерно обеспокоенным.
Что такое эмоциональное выгорание
«ВОЗ под выгоранием понимает только профессиональное выгорание. Это состояние, которое характеризуется чувством истощения, неэффективности и приводит к циничному отношению к работе в результате хронического стресса, который невозможно преодолеть», — рассказывает клинический психолог и специалист сервиса психотерапии Alter Анна Колесова.
Такое понимание выгорания отражено в Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). В России же до сих пор действует МКБ-10, в которой термин «выгорание» отсутствует. «Однако это не значит, что не существует самого состояния. Просто у нас оно называется термином “переутомление” или “истощение жизненных сил”», — подчеркивает эксперт.
Как бороться с выгоранием на работе
Если опираться на определение ВОЗ, то способ выхода из профессионального выгорания в каждом конкретном случае зависит от того, насколько далеко зашел процесс (то есть от стадии выгорания), и от социальных условий, в которых находится человек. Условия работы и условия жизни либо ограничивают его в средствах, или создают возможности.
«Есть организации, которые работают по принципу “не нравится — уходи”, и тогда единственным решением, чтобы спасти себя, будет уйти или хотя бы временно взять больничный, — рассказывает Анна Колесова. — В других компаниях более лояльны и готовы учитывать жизненную ситуацию человека, искать вместе с ним возможности снижения нагрузки и сохранения за ним рабочего места».
Соответственно, чтобы справиться с выгоранием в формальном медицинском смысле этого слова, нужно что-то изменить в условиях работы и в своем отношении к ней, чтобы успевать восстанавливаться физиологически и психологически, то есть отдыхать от физического и умственного и труда.
Например:
- Ограничить нагрузку и длительность работы;
- Обозначить более четкие границы между работой и отдыхом;
- Делегировать часть дел, которые приводят к переработкам;
- Постепенно, последовательно и настойчиво провести переговоры с работодателем, коллегами, подчиненными с целью создания для себя более благоприятного режима работы и новых правил взаимодействия по рабочим вопросам;
- Провести индивидуальную работу над собой (желательно с помощью профессионального психолога), чтобы разобраться, в каком режиме комфортно работать и что приводит к перегрузкам;
- Пересмотреть с помощью психолога свои взгляды на работу: представление о своей «незаменимости», высокие требования к себе и к людям, нежелание делегировать, принимать помощь или обращаться за ней;
- Обучиться навыкам тайм-менеджмента, делегирования, управления командой, эффективных коммуникаций — всему тому, что нужно для работы и что можно делать быстрее, легче и проще, если владеть технологией и лайфхаками;
- Подтянуть профессиональные компетенции, если какая-то работа идет тяжело, или рассмотреть возможность перевода на другую работу, которая более соответствует способностям;
- Попытаться перейти под руководство другого начальника, с более комфортным стилем управления, или договориться с нынешним об особых условиях для себя;
- В особо тяжелых случаях может понадобиться длительный период отдыха (реабилитации), больше чем 28 дней отпуска. Такой отдых можно оформить через отпуск «за свой счет», полное увольнение с работы или больничный;
- Сменить деятельность — профессию или сферу.
Возможна ли госпитализация при выгорании
«Я считаю, что в России госпитализация из-за выгорания невозможна потому, что страдающий от хронического переутомления, эмоционально истощенный человек гораздо раньше забьет тревогу по другим причинам, вызванным гормональными изменениями из-за хронического стресса», — рассказывает психолог.
По словам специалиста, среди таких поводов «бить тревогу» могут быть:
- сердечно-сосудистые заболевания,
- воспалительные процессы,
- нарушения сна,
- мышечное напряжение и головная боль,
- депрессия и тревога,
- нарушения пищеварения и дыхания,
- ожирение,
- диабет.
Нередко у людей в результате хронического стресса органы работают в «авральном» режиме, и к моменту госпитализации там уже имеются не функциональные (обратимые) нарушения, а необратимые. Поэтому, как отмечает эксперт, их и будут лечить в первую очередь и выставлять как основной диагноз.
Анна Колесова, Клинический психолог, КПТ-терапевт, специалист сервиса психотерапии Alter