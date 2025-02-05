80-летний экс-канцлер Германии попал в больницу из-за эмоционального выгорания: возможно ли такое в России?

Такое понимание выгорания отражено в Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). В России же до сих пор действует МКБ-10, в которой термин «выгорание» отсутствует. «Однако это не значит, что не существует самого состояния. Просто у нас оно называется термином “переутомление” или “истощение жизненных сил”», — подчеркивает эксперт.