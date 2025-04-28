Как в СССР отреагировали на казнь Муссолини

«Клара пыталась закрыть его своим телом. Потом их повесили в Милане, как и других тридцать “сообщников”, на площади Пятнадцати Мучеников, ногами кверху. Плевали, стреляли в них, устроили перед ними парад толпы. Потом, будто бы, тела Муссолини и Клары выставлены были в витрине магазина, за стеклом — одно на другом», — записал он в дневнике в конце апреля 1945 года.